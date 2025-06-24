ФИФА хочет зарабатывать не только на футболе. Отныне – это бренд одежды

Всем почитателям игры № 1 известно, что ФИФА (Международная федерация футбола) является главной футбольной организацией в мире, которая осуществляет руководство и контроль не только за всеми процессами, происходящими в мире футбола, но и за тем, как растет и развивается индустрия футзала и пляжного футбола.

Основанная в 1904 году организация в настоящий момент является организатором таких турниров как чемпионат мира по футболу и клубный чемпионат мира по футболу. Очередной, уже 21-й по счету, розыгрыш последнего в эти дни как раз проводится на полях США, и ФИФА активно использует соревнование не только для популяризации и повышения маркетинговой значимости самой игры № 1, но и для непосредственной капитализации собственного бренда как организации.

Несколько дней назад президент ФИФА Джанни Инфатино, который по степени предприимчивости, пожалуй, уже обошел большинство своих предшественников, включая Йозефа Блаттера, принял участие в презентации новой линии одежды. Она будет выпускаться как для мужчин, так и для женщин, причем под брендом ФИФА, если точнее – линейка роскошной одежды получила название FIFA 1904. Этот бренд, как заявлено, будет специализироваться на костюмах и вечерних платьях. В перспективе также планируется разработка и выпуск платьев для пресс-конференций.

Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, где ФИФА представила свою премьерную коллекцию в сотрудничестве с VFiles – известной платформой моды и поп-культуры. Кто посетил церемонию? На самом деле, заокеанских и других звезд было немало, причем речь идет не только о футбольных личностях, но и об актерах, писателях, певцах и певицах, сценаристах и представителей многих других творческих профессий. Например, мероприятие своим вниманием почтили Хавьер Пасторе, Хуан Пабло Анхель, Тиффани Хэддиш, Мэтт Бомер, Алессандра Амбросио и другие…

Getty Images. Тиффани Хэддиш

Getty Images. Мэтт Бомер

Getty Images. Алессандра Амбросио

Специалисты в сфере моды полагают, что к чемпионату мира 2030 года капитализация бренда FIFA 1904 может превысить один миллиард долларов, и Джанни Инфантино не зря отправился именно за океан, чтобы начать всю эту историю… По оценкам экспертов, помочь в стремительном продвижении и развитии нового дорогостоящего бренда одежды ФИФА способна, как это ни странно, сама природа этой организации. По “долгу службы" ключевые персоны Международной федерации футбола, начиная с самого Инфантино, постоянно путешествуют, посещая различные страны и практически везде находят место за столами переговоров с важными политическими и спортивными деятелями. Плюс ко всему в ФИФА немало сотрудников, отвечающих за ведение переговоров и популяризацию, а также владеющих несколькими языками, что делает их коммуникацию при поездках значительно более простой и понятной всем сторонам. Даже без линейки одежды сам по себе бренд ФИФА имеет в современном мире солидный вес, способный помочь в быстрой капитализации FIFA 1904.

Важно отмечать и то, что FIFA 1904 практически обеспечена широчайшая реклама на всех континентах. Начнем с того, что уже сейчас, на клубном чемпионате мира-2025 в США, руководители организации делают все, чтобы турнир стал прекрасной витриной для новой линейки одежды, на которой главный футбольный орган планеты в перспективе хочет зарабатывать десятки, а то и сотни миллионов долларов в год.

Когда перед стартом КЧМ-2025 босс ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что имеет несколько козырей в рукаве, которые помогут турниру в США стать экономически успешным и заложить базис для будущего роста экономики организации, мало кто понимал, о чем именно ведет речь швейцарец. Но в Международной федерации футбола, видимо, действительно очень щепетильно продумали маркетинговые аспекты месячного присутствия в информационном поле США, чтобы выжать из этого максимальную капитализацию.

Известно, что для выхода на рынок мировой индустрии моды ФИФА привлекла стилиста калибра Маркуса Клейтона, который ранее руководил домом моды Рианны. А к решению масштабироваться и выйти за пределы своих привычных видов деятельности главный футбольный орган планеты подтолкнули примеры НБА и Формулы-1.

“Мы искали способы диверсифицировать наш подход к ведению бизнеса”, – заявила Роми Гай, главный бизнес-директор ФИФА. “Это необходимо, чтобы выйти за пределы наших естественных границ и извлечь выгоду из ценности нашего бренда, которому более 120 лет”.

В ФИФА осознали, что НБА более чем активно работает над продвижением своего бренда в мире моды, Формула-1 сотрудничает с Louis Vuitton, в то время как Ferrari запустила свой собственный модный бренд, который в настоящее время демонстрируется на подиуме в Милане.

Технически FIFA 1904 будет базироваться в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в то время как главный офис ФИФА продолжит оставаться в Швейцарии. Сама Международная федерация футбола, которая является некоммерческой организацией, передаст лицензию на свое название и логотип VFiles, а взамен будет получать роялти с продаж, а также право утверждать каждый дизайн. Идея заключается в том, чтобы модные дизайны были связаны с тем, что происходит на поле – в период тренировок или матчей.

В ФИФА уверены, что их новый бренд в мире моды добьется признания и популярности, и уже очень скоро организация планирует открыть несколько брендовых магазинов как в США, так и в ряде стран Европы (сейчас речь идет о Франции, Германии и Италии). Насколько известно сейчас, цены на продукцию бренда FIFA 1904 будут отнюдь недемократичными: например, за обычную кепку придется заплатить порядка 55 долларов, а вот пальто из кашемира обойдется и вовсе почти в тысячу долларов.

Скептики полагают, что ставка на рынок, который доступен лишь богатейшим слоям населения планеты, в то время как ФИФА публично позиционирует футбол как игру для каждого и каждой, совокупно с имиджем крайне коррумпированной организации, могут свести на нет все надежды и планы маркетологов на стремительный рост доходов от этого вида деятельности. Впрочем, в самой ФИФА убеждены в обратном и для стремительного роста популярности своего бренда FIFA 1904 готовы привлекать к рекламе самых известных футболистов современности, делая все, чтобы те в перспективе отказывались от продления или подписания имиджевых соглашения с иными домами мод, отдавая преимущество сотрудничеству с очередным детищем Инфантино.

Вопрос только в том, не чересчур ли увлеклись в ФИФА тем, что имеет непосредственно к футболу крайне отдаленное отношение? В конце концов, проблем в мировом футболе, требующих активного вмешательства ФИФА хватает, да и сам формат проведения КЧМ-2025 в США имеет массу пробелов, свидетельством чего является отнюдь не такой масштабный, как рассчитывали организаторы, зрительский интерес к соревнованию…

Текст: meta.ua