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  4. Источник: ЛНЗ не смог подписать легионера из УПЛ. Он выбрал другой клуб
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 15:59 |
555
1

Источник: ЛНЗ не смог подписать легионера из УПЛ. Он выбрал другой клуб

Даниэль Соса, якобы, подписал контракт с «Актобе»

24 июня 2025, 15:59 |
555
1
Источник: ЛНЗ не смог подписать легионера из УПЛ. Он выбрал другой клуб
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Черкасский ЛНЗ не смог подписать форвда-легионера, выступающего в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет один из telegram-каналов.

По информации источника, Даниэль Соса отказался от перехода к расположению черкасского ЛНЗ, подписав контракт с «Актобе».

В прошлом сезоне Соса отыграл в Кривбассе 29 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ объявил о трансфере одного из лидеров криворожского «Кривбасса», который является воспитанником киевского «Динамо».

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Даниэль Соса Актобе ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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Комментарии 1
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Gargantua81
жаль, он бы им решил проблему десятки. У Вернидуба он раскрылся именно как диспетчер. 
Если бы у ЛНЗ выздоровел Ассинор и начал играть на острие, а под ним Соса - это была бы мощная связка.
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