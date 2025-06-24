Источник: ЛНЗ не смог подписать легионера из УПЛ. Он выбрал другой клуб

Черкасский ЛНЗ не смог подписать форвда-легионера, выступающего в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет один из telegram-каналов.

По информации источника, Даниэль Соса отказался от перехода к расположению черкасского ЛНЗ, подписав контракт с «Актобе».

В прошлом сезоне Соса отыграл в Кривбассе 29 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ объявил о трансфере одного из лидеров криворожского «Кривбасса», который является воспитанником киевского «Динамо».