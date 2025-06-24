Украина. Премьер лига24 июня 2025, 15:59 |
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Источник: ЛНЗ не смог подписать легионера из УПЛ. Он выбрал другой клуб
Даниэль Соса, якобы, подписал контракт с «Актобе»
24 июня 2025, 15:59 |
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Черкасский ЛНЗ не смог подписать форвда-легионера, выступающего в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет один из telegram-каналов.
По информации источника, Даниэль Соса отказался от перехода к расположению черкасского ЛНЗ, подписав контракт с «Актобе».
В прошлом сезоне Соса отыграл в Кривбассе 29 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ объявил о трансфере одного из лидеров криворожского «Кривбасса», который является воспитанником киевского «Динамо».
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Если бы у ЛНЗ выздоровел Ассинор и начал играть на острие, а под ним Соса - это была бы мощная связка.