Иван ФЕДЫК: «Все футболисты в хорошей форме»
Главный тренер «Руха» поделился впечатлениями от первой тренировки во главе клуба
Главный тренер «Руха» Иван Федык поделился впечатлениями от первой тренировки после назначения на должность главного тренера львовского клуба:
«На клубной базе есть все условия для качественной подготовки и восстановления, поэтому мы решили провести летние сборы дома. У нас очень качественные поля, тренажерные залы, питание – все на высоком уровне. Команда начала работать в привычном режиме. Видно, что за время отпуска ребята скучали друг за другом, за мячом, поэтому после возвращения к тренировкам игроки работают с удовольствием и выполняют все установки тренерского штаба. Сборы – это всегда очень тяжело, потому что в этот период нужно много физически работать.
После отпуска все футболисты в хорошей форме, заметно, что они качественно выполнили подготовительную работу дома. Ребята хорошо готовы физически, поэтому сейчас им нужно добавить в командном взаимодействии, чтобы лучше чувствовать друг друга на поле. Это также важный элемент работы на сборах.
Каждый футболист получит возможность проявить себя, в том числе и юные воспитанники Академии «Руха». Некоторые из этих игроков уже присоединились к тренировкам с первой командой, имеют опыт выступлений за команду U-19 и «Рух-2». Все наши молодые воспитанники прекрасно знают требования первой команды, общаются со старшими партнерами, которые помогают им освоиться на тренировках и поддерживают их во всем. Проблем с адаптацией молодежи у нас не возникнет.
На этой неделе к нам присоединятся наши легионеры и начнут тренироваться с командой. Также из расположения молодежной сборной вернется Виталий Роман и через несколько дней будет работать в общей группе. Кроме этого, впоследствии к нам присоединятся и некоторые игроки 2008 года рождения, которые играют в финале ДЮФЛ.
Первый спарринг с «Агробизнесом» будет хорошей возможностью отточить командное взаимодействие. Игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к нашим принципам игры. Далее от матча к матчу у нас будет возможность корректировать определенные моменты, над которыми нам нужно будет поработать. Думаю, что к старту УПЛ команда подойдет в хорошем состоянии».
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