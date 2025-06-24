Иван ФЕДЫК: «Все футболисты в хорошей форме»

Главный тренер «Руха» Иван Федык поделился впечатлениями от первой тренировки после назначения на должность главного тренера львовского клуба:

«На клубной базе есть все условия для качественной подготовки и восстановления, поэтому мы решили провести летние сборы дома. У нас очень качественные поля, тренажерные залы, питание – все на высоком уровне. Команда начала работать в привычном режиме. Видно, что за время отпуска ребята скучали друг за другом, за мячом, поэтому после возвращения к тренировкам игроки работают с удовольствием и выполняют все установки тренерского штаба. Сборы – это всегда очень тяжело, потому что в этот период нужно много физически работать.

После отпуска все футболисты в хорошей форме, заметно, что они качественно выполнили подготовительную работу дома. Ребята хорошо готовы физически, поэтому сейчас им нужно добавить в командном взаимодействии, чтобы лучше чувствовать друг друга на поле. Это также важный элемент работы на сборах.

Каждый футболист получит возможность проявить себя, в том числе и юные воспитанники Академии «Руха». Некоторые из этих игроков уже присоединились к тренировкам с первой командой, имеют опыт выступлений за команду U-19 и «Рух-2». Все наши молодые воспитанники прекрасно знают требования первой команды, общаются со старшими партнерами, которые помогают им освоиться на тренировках и поддерживают их во всем. Проблем с адаптацией молодежи у нас не возникнет.

На этой неделе к нам присоединятся наши легионеры и начнут тренироваться с командой. Также из расположения молодежной сборной вернется Виталий Роман и через несколько дней будет работать в общей группе. Кроме этого, впоследствии к нам присоединятся и некоторые игроки 2008 года рождения, которые играют в финале ДЮФЛ.

Первый спарринг с «Агробизнесом» будет хорошей возможностью отточить командное взаимодействие. Игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к нашим принципам игры. Далее от матча к матчу у нас будет возможность корректировать определенные моменты, над которыми нам нужно будет поработать. Думаю, что к старту УПЛ команда подойдет в хорошем состоянии».