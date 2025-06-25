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  4. Флик одобрил. Барса подпишет своего экс-игрока, трижды выигрывавшего АПЛ
Испания
25 июня 2025, 17:08 |
1396
0

Флик одобрил. Барса подпишет своего экс-игрока, трижды выигрывавшего АПЛ

Жоау Канселу покинет «Аль-Хиляль»

25 июня 2025, 17:08 |
1396
0
Флик одобрил. Барса подпишет своего экс-игрока, трижды выигрывавшего АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Каталонская «Барселона» интересуется португальским фланговым защитником саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик уже одобрил подписание 31-летнего футболиста, сумма трансфера которого, как ожидается, составит 15 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Жоау Канселу провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Нико Уильямса.

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Жоау Канселу Аль-Хиляль Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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