Флик одобрил. Барса подпишет своего экс-игрока, трижды выигрывавшего АПЛ
Жоау Канселу покинет «Аль-Хиляль»
Каталонская «Барселона» интересуется португальским фланговым защитником саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик уже одобрил подписание 31-летнего футболиста, сумма трансфера которого, как ожидается, составит 15 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Жоау Канселу провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Нико Уильямса.
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