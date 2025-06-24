Оскар Устари является лидером КЧМ по количеству сейвов

В США продолжается клубный чемпионат мира.

Лидером по количеству отраженных ударов является аргентинский голкипер «Интер Майами» Оскар Устари. На его счету 14 сейвов.

Интересным фактом является то, что только 6 голкиперов совершили 10+ отраженных ударов

Топ-10 вратарей клубного чемпионата мира по количеству сейвов:

14 – Оскар Устари (Интер Майами)

12 – Ян Облак (Атлетико)

11 – Тибо Куртуа (Реал), Яссин Буну (Аль-Хиляль)

10 – Натан Герров (Окленд Сити), Микеле Ди Грегорио (Ювентус)

9 – Роберт Санчес (Челси), Кристиан Завешицки (Зальцбург)

8 – Стефан Фрай (Сиэтл Саундерс)

7 – Конор Трейси (Окленд Сити)

Яссин Буну также, среди осуществленных сейвов, имеет и отбитый пенальти от Федерико Вальверде из «Реала».