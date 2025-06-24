Клубный чемпионат мира24 июня 2025, 13:14 |
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Оскар Устари является лидером КЧМ по количеству сейвов
На счету аргентинца 14 сейвов
24 июня 2025, 13:14 |
68
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В США продолжается клубный чемпионат мира.
Лидером по количеству отраженных ударов является аргентинский голкипер «Интер Майами» Оскар Устари. На его счету 14 сейвов.
Интересным фактом является то, что только 6 голкиперов совершили 10+ отраженных ударов
Топ-10 вратарей клубного чемпионата мира по количеству сейвов:
- 14 – Оскар Устари (Интер Майами)
- 12 – Ян Облак (Атлетико)
- 11 – Тибо Куртуа (Реал), Яссин Буну (Аль-Хиляль)
- 10 – Натан Герров (Окленд Сити), Микеле Ди Грегорио (Ювентус)
- 9 – Роберт Санчес (Челси), Кристиан Завешицки (Зальцбург)
- 8 – Стефан Фрай (Сиэтл Саундерс)
- 7 – Конор Трейси (Окленд Сити)
Яссин Буну также, среди осуществленных сейвов, имеет и отбитый пенальти от Федерико Вальверде из «Реала».
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