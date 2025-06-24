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  4. Оскар Устари является лидером КЧМ по количеству сейвов
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 13:14 |
68
0

Оскар Устари является лидером КЧМ по количеству сейвов

На счету аргентинца 14 сейвов

24 июня 2025, 13:14 |
68
0
Оскар Устари является лидером КЧМ по количеству сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine

В США продолжается клубный чемпионат мира.

Лидером по количеству отраженных ударов является аргентинский голкипер «Интер Майами» Оскар Устари. На его счету 14 сейвов.

Интересным фактом является то, что только 6 голкиперов совершили 10+ отраженных ударов

Топ-10 вратарей клубного чемпионата мира по количеству сейвов:

  • 14 – Оскар Устари (Интер Майами)
  • 12 – Ян Облак (Атлетико)
  • 11 – Тибо Куртуа (Реал), Яссин Буну (Аль-Хиляль)
  • 10 – Натан Герров (Окленд Сити), Микеле Ди Грегорио (Ювентус)
  • 9 – Роберт Санчес (Челси), Кристиан Завешицки (Зальцбург)
  • 8 – Стефан Фрай (Сиэтл Саундерс)
  • 7 – Конор Трейси (Окленд Сити)

Яссин Буну также, среди осуществленных сейвов, имеет и отбитый пенальти от Федерико Вальверде из «Реала».

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статистика клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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