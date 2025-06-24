ВИДЕО. Футболисты выбросили травмированного соперника за пределы поля
Настоящий фейр-плей продемонстрировали в чемпионате Боливии
Футболисты любительского клуба из Боливии продемонстрировали свое понимание честной игры в одном из матчей чемпионата.
Во время поединка «Реал Лимонсити» и «Херкулес», игрок хозяев рухнул на газон после столкновения и показал, что получил травму. Это не понравилось соперникам, которые уступали в счете – они решили, что это просто способ тянуть время.
Футболисты «Херкулеса» подошли к сопернику и попытались увести его за пределы поля. Сначала все было достаточно спокойно, но через пару секунд игроки ускорились и просто выбросили травмированного игрока за боковую линию.
«Реал Лимонсити» одержал победу со счетом 3:1. Чем закончился данный инцидент и будут ли наказаны футболисты, которые «помогали» – пока неизвестно.
ВИДЕО. Суровый и беспощадный футбол в любительском чемпионате Боливии
Fair play pic.twitter.com/Wl0AEupBMT— Hablamos de fútbol (@insolado) June 18, 2025
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