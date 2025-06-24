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24 июня 2025, 12:49 | Обновлено 24 июня 2025, 13:09
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ВИДЕО. Футболисты выбросили травмированного соперника за пределы поля

Настоящий фейр-плей продемонстрировали в чемпионате Боливии

24 июня 2025, 12:49 | Обновлено 24 июня 2025, 13:09
601
0
ВИДЕО. Футболисты выбросили травмированного соперника за пределы поля
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты любительского клуба из Боливии продемонстрировали свое понимание честной игры в одном из матчей чемпионата.

Во время поединка «Реал Лимонсити» и «Херкулес», игрок хозяев рухнул на газон после столкновения и показал, что получил травму. Это не понравилось соперникам, которые уступали в счете – они решили, что это просто способ тянуть время.

Футболисты «Херкулеса» подошли к сопернику и попытались увести его за пределы поля. Сначала все было достаточно спокойно, но через пару секунд игроки ускорились и просто выбросили травмированного игрока за боковую линию.

«Реал Лимонсити» одержал победу со счетом 3:1. Чем закончился данный инцидент и будут ли наказаны футболисты, которые «помогали» – пока неизвестно.

ВИДЕО. Суровый и беспощадный футбол в любительском чемпионате Боливии

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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