ВИДЕО. Футболисты выбросили травмированного соперника за пределы поля

Футболисты любительского клуба из Боливии продемонстрировали свое понимание честной игры в одном из матчей чемпионата.

Во время поединка «Реал Лимонсити» и «Херкулес», игрок хозяев рухнул на газон после столкновения и показал, что получил травму. Это не понравилось соперникам, которые уступали в счете – они решили, что это просто способ тянуть время.

Футболисты «Херкулеса» подошли к сопернику и попытались увести его за пределы поля. Сначала все было достаточно спокойно, но через пару секунд игроки ускорились и просто выбросили травмированного игрока за боковую линию.

«Реал Лимонсити» одержал победу со счетом 3:1. Чем закончился данный инцидент и будут ли наказаны футболисты, которые «помогали» – пока неизвестно.

ВИДЕО. Суровый и беспощадный футбол в любительском чемпионате Боливии