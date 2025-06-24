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  4. ФОТО. Многие топовые теннисисты уже тренируются на кортах Уимблдона 2025
Уимблдон
24 июня 2025, 13:37 |
65
0

ФОТО. Многие топовые теннисисты уже тренируются на кортах Уимблдона 2025

Коко Гауфф, Новак Джокович и Фрэнсис Тиафо провели первые тренировки в Лондоне

24 июня 2025, 13:37 |
65
0
ФОТО. Многие топовые теннисисты уже тренируются на кортах Уимблдона 2025
AELTC. Новак Джокович

В то время, когда только стартовал первый этап квалификационного отбора в основную сетку Уимблдона 2025, а также проходят стартовые этапы на травяных турнирах в Истборне, Бад-Хомбурге и Мальорке, многие теннисисты уже прилетели в столицу Великобритании и активно готовятся к третьему мейджору сезона.

Так на тренировочных кортах Уимблдона уже были замечены: чемпионка Ролан Гаррос 2025 Коко Гауфф, рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде Новак Джокович, а также Григор Димитров, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минаур, Мэдисон Киз и Кристофер Юбенкс.

Также стало известно, что первую тренировку в Лондоне провел лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер.

ФОТО. AELTC. Новак Джокович

ФОТО. AELTC. Фрэнсис Тиафо

ФОТО. AELTC. Алекс де Минаур

ФОТО. AELTC. Новак Джокович

ФОТО. AELTC. Коко Гауфф

ФОТО. AELTC. Мэдисон Киз

ФОТО. AELTC. Коко Гауфф и Новак Джокович

ФОТО. AELTC. Григор Димитров

ФОТО. AELTC. Кристофер Юбенкс

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Коко Гауфф Новак Джокович Григор Димитров Фрэнсис Тиафо Алекс де Минаур Мэдисон Киз Кристофер Юбенкс Уимблдон-2025 фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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