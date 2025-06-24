ТРУБИН: «Он – легендарный вратарь, но не источник вдохновения для меня»

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин расхвалил легендарного голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Украинец назвал любимого голкипера.

«Нойер не является источником вдохновения для меня, потому что когда я был ребенком, он еще не играл на самом высоком уровне. Он – легендарный вратарь, выиграл все и делал безумные вещи, которые только он мог делать.

У меня нет кумира, но в то время мне очень нравилось смотреть Манчестер Юнайтед, и в воротах стоял Эдвин ван дер Сар. Мне очень нравился его стиль игры», – сказал Трубин.

Бенфика и Бавария сыграют в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира. Матч состоится во вторник, 24 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Трубин назвал главные проблемы клубного чемпионата мира