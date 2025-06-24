ТРУБИН: «Он – легендарный вратарь, но не источник вдохновения для меня»
Анатолий рассказал о соперничестве с Нойером
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин расхвалил легендарного голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Украинец назвал любимого голкипера.
«Нойер не является источником вдохновения для меня, потому что когда я был ребенком, он еще не играл на самом высоком уровне. Он – легендарный вратарь, выиграл все и делал безумные вещи, которые только он мог делать.
У меня нет кумира, но в то время мне очень нравилось смотреть Манчестер Юнайтед, и в воротах стоял Эдвин ван дер Сар. Мне очень нравился его стиль игры», – сказал Трубин.
Бенфика и Бавария сыграют в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира. Матч состоится во вторник, 24 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Трубин назвал главные проблемы клубного чемпионата мира
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