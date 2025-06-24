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  4. ТРУБИН: «Он – легендарный вратарь, но не источник вдохновения для меня»
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 12:11 |
1954
0

ТРУБИН: «Он – легендарный вратарь, но не источник вдохновения для меня»

Анатолий рассказал о соперничестве с Нойером

24 июня 2025, 12:11 |
1954
0
ТРУБИН: «Он – легендарный вратарь, но не источник вдохновения для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин расхвалил легендарного голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Украинец назвал любимого голкипера.

«Нойер не является источником вдохновения для меня, потому что когда я был ребенком, он еще не играл на самом высоком уровне. Он – легендарный вратарь, выиграл все и делал безумные вещи, которые только он мог делать.

У меня нет кумира, но в то время мне очень нравилось смотреть Манчестер Юнайтед, и в воротах стоял Эдвин ван дер Сар. Мне очень нравился его стиль игры», – сказал Трубин.

Бенфика и Бавария сыграют в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира. Матч состоится во вторник, 24 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Трубин назвал главные проблемы клубного чемпионата мира

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Анатолий Трубин Мануэль Нойер Бенфика Бавария клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Maisfutebol
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