ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
Итальянец расхвалил Лионеля Месси
Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма расхвалил аргентинского форварда Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами».
Лео – большой друг, он фантастический, это самый лучший игрок в мире. Нам удалось играть с ним, это было замечательно. Это было два невероятных года для меня. Но сейчас нужно, чтобы команда побеждала», – сказал Доннарумма.
ПСЖ сыграет против Интера Майами в плей-офф клубного чемпионата мира. Матч запланирован на воскресенье, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Доннарумма отказался от перехода в мадридский Реал, возобновив переговоры с ПСЖ по продлению контракта.
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