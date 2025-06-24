ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»

Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма расхвалил аргентинского форварда Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами».

Лео – большой друг, он фантастический, это самый лучший игрок в мире. Нам удалось играть с ним, это было замечательно. Это было два невероятных года для меня. Но сейчас нужно, чтобы команда побеждала», – сказал Доннарумма.

ПСЖ сыграет против Интера Майами в плей-офф клубного чемпионата мира. Матч запланирован на воскресенье, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Доннарумма отказался от перехода в мадридский Реал, возобновив переговоры с ПСЖ по продлению контракта.