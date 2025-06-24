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  4. ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 10:54 |
1268
0

ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»

Итальянец расхвалил Лионеля Месси

24 июня 2025, 10:54 |
1268
0
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма расхвалил аргентинского форварда Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами».

Лео – большой друг, он фантастический, это самый лучший игрок в мире. Нам удалось играть с ним, это было замечательно. Это было два невероятных года для меня. Но сейчас нужно, чтобы команда побеждала», – сказал Доннарумма.

ПСЖ сыграет против Интера Майами в плей-офф клубного чемпионата мира. Матч запланирован на воскресенье, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Доннарумма отказался от перехода в мадридский Реал, возобновив переговоры с ПСЖ по продлению контракта.

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Джанлуиджи Доннарумма Лионель Месси Интер Майами ПСЖ Лига 1 (Франция) клубный чемпионат мира по футболу чемпионат Франции по футболу Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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