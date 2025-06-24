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  4. Эксперт – о допинговом деле Мудрика: «Шансы есть, но их не так много»
Англия
24 июня 2025, 10:39 | Обновлено 24 июня 2025, 10:46
703
0

Эксперт – о допинговом деле Мудрика: «Шансы есть, но их не так много»

Что ждет футболиста сборной Украины?

24 июня 2025, 10:39 | Обновлено 24 июня 2025, 10:46
703
0
Эксперт – о допинговом деле Мудрика: «Шансы есть, но их не так много»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Тема допингового скандала украинского легионера лондонского «Челси» Михаила Мудрика сейчас беспокоит не только представителей этого английского клуба и его болельщиков, но и тренерский штаб сборной Украины и все футбольное сообщество нашей страны.

Одним из тех, кто не остался равнодушным к неутешительному повороту в судьбе 24-летнего футболиста, является известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло.

В комментарии для Sport.ua он поделился мыслями о том, что может ждать нашего соотечественника в случае официального подтверждения положительного результата пробы «Б».

«Это очень сложный вопрос. Информация закрыта, и по этическим соображениям я не могу об этом говорить. Лично я склоняюсь к мнению, что произошло полное недоразумение. Конспирологией заниматься не буду. Как правило, при положительной пробе «Б», вердикт неутешителен. Это четыре года дисквалификации. Но если юристы будут ловкие, то возможно им удастся сократить срок дисквалификации. Шансы есть, но их не так много».

Ранее нападающий турецкого «Трабзонспора» и национальной сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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