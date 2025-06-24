Алькарас на экваторе сезона доминирует в рейтинге ATP Race на пути в Турин
Накануне Уимблдона 2025 испанский теннисист набрал 6 240 очков
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас на данный момент является лучшим теннисистом года, если обратиться к рейтингу ATP Race, который отражает результаты, показанные игроками в текущем сезоне.
Перешагнув экватор сезона и находясь накануне Уимблдона 2025, испанский теннисист уже набрал впечатляющие 6 240 очков – выдающееся достижение, которое при сохранении таких темпов во второй половине года может привести к историческому итоговому результату.
Карлитос имеет солидное преимущество над Янником Синнером, который на три месяца был отстранен от соревнований, и уже близок к тому, чтобы даже математически гарантировать себе место на ноябрьском Итоговом турнире ATP 2025 года в Турине, Италия.
ATP Race перед Уимблдоном 2025:
- Карлос Алькарас: 6 240 очков
- Янник Синнер: 4 000 очков
- Александр Зверев: 3 270 очков
- Джек Дрейпер: 2 890 очков
- Лоренцо Музетти: 2 600 очков
- Новак Джокович: 2 580 очков
- Каспер Рууд: 2 075 очков
- Томми Пол: 1 900 очков
- Алекс де Минаур: 1 835 очков
- Хольгер Руне: 1 830 очков
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