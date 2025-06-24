Алькарас на экваторе сезона доминирует в рейтинге ATP Race на пути в Турин

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас на данный момент является лучшим теннисистом года, если обратиться к рейтингу ATP Race, который отражает результаты, показанные игроками в текущем сезоне.

Перешагнув экватор сезона и находясь накануне Уимблдона 2025, испанский теннисист уже набрал впечатляющие 6 240 очков – выдающееся достижение, которое при сохранении таких темпов во второй половине года может привести к историческому итоговому результату.

Карлитос имеет солидное преимущество над Янником Синнером, который на три месяца был отстранен от соревнований, и уже близок к тому, чтобы даже математически гарантировать себе место на ноябрьском Итоговом турнире ATP 2025 года в Турине, Италия.

ATP Race перед Уимблдоном 2025: