Манчестер Сити готовит кадровую революцию. Под угрозой – 17 футболистов
Пеп Гвардиола намерен исправить положение в команде после неудачного сезона
Английский «Манчестер Сити» намерен устроить кадровую революцию после неудачного сезона 2024/25. В этой кампании «горожане» заняли третье место в чемпионате, проиграли финал Кубка Англии и прекратили борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.
Сообщается, что главный тренер Пеп Гвардиола готов отказаться от некоторых футболистов, которые либо разочаровали своей игрой, либо не входят в планы испанского специалиста.
В списке игроков, которые могут покинуть клуб во время летнего трансферного окна числится сразу 17 имен. Это не означает, что «Манчестер Сити» продаст их всех, но английский клуб готов выслушать предложения о трансфере или аренде.
Состав «горожан» могут покинуть:
- голкипер Эдерсон
- защитники Абдукодир Хасанов, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рико Льюис, Витор Рейс
- полузащитники Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, Джеймс Макати, Матеуш Нунес, Клаудио Эчеверри, Нико О'Райли, Нико Гонсалес, Калвин Филиппс, Максимо Перроне
- нападающие Джек Грилиш, Оскар Бобб
По информации источника, эти 17 игроков не имеют статуса неприкасаемых и могу быть проданы или отданы в аренду, если поступит привлекательное финансовое предложение.
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