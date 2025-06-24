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Англия
24 июня 2025, 09:23 |
905
0

Манчестер Сити готовит кадровую революцию. Под угрозой – 17 футболистов

Пеп Гвардиола намерен исправить положение в команде после неудачного сезона

24 июня 2025, 09:23 |
905
0
Манчестер Сити готовит кадровую революцию. Под угрозой – 17 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский «Манчестер Сити» намерен устроить кадровую революцию после неудачного сезона 2024/25. В этой кампании «горожане» заняли третье место в чемпионате, проиграли финал Кубка Англии и прекратили борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

Сообщается, что главный тренер Пеп Гвардиола готов отказаться от некоторых футболистов, которые либо разочаровали своей игрой, либо не входят в планы испанского специалиста.

В списке игроков, которые могут покинуть клуб во время летнего трансферного окна числится сразу 17 имен. Это не означает, что «Манчестер Сити» продаст их всех, но английский клуб готов выслушать предложения о трансфере или аренде.

Состав «горожан» могут покинуть:

  • голкипер Эдерсон
  • защитники Абдукодир Хасанов, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рико Льюис, Витор Рейс
  • полузащитники Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, Джеймс Макати, Матеуш Нунес, Клаудио Эчеверри, Нико О'Райли, Нико Гонсалес, Калвин Филиппс, Максимо Перроне
  • нападающие Джек Грилиш, Оскар Бобб

По информации источника, эти 17 игроков не имеют статуса неприкасаемых и могу быть проданы или отданы в аренду, если поступит привлекательное финансовое предложение.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эдерсон Абдукодир Хусанов Кайл Уокер Джон Стоунз Витор Рейс Рико Льюис Илкай Гюндоган Матео Ковачич Джеймс Макати Матеус Нунес Клаудио Эчеверри Нико Гонсалес Джек Грилиш Оскар Бобб Калвин Филлипс Нико О'Райли трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Sport Bible
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