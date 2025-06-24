Барселона составила список из семи игроков, которые должны покинуть клуб
Пенья, тер Штеген, Кристенсен, Ромеу, Торре, Виктор и Фати не нужны «блаугранас»
Испанская «Барселона» намерена избавиться от некоторых футболистов во время летнего трансферного окна – под угрозой ухода сразу семь имен.
Спортивный директор Деку и совет директоров считают, что на некоторых позициях в команде слишком много игроков, поэтому намерены разгрузить состав.
Каталонский клуб должны покинуть:
- голкипер Иньяки Пенья. Был вариант с турецким «Галатасараем», но он сорвался.
- голкипер Марк-Андре тер Штеген. В его услугах заинтересован тот же «Галатасарай», но немецкий футболист отказывается переходить в чемпионат Турции.
- защитник Андреас Кристенсен. В клубе уже заявили, что игрок не нужен, так как на в центре обороны уже есть четыре претендента.
- полузащитник Ориоль Ромеу. «Барселона» намерена продать игрока, но пока из предложений – только аренда от «Жироны».
- атакующий полузащитник Пабло Торре. «Жирона» намерена взять в аренду. Предложений о полноценном трансфере нет.
- вингер Ансу Фати. Согласился перебраться в французский «Монако». На данный момент идут переговоры о том, кто будет платить игроку зарплату
- форвард Пау Виктор. Каталонский клуб готов отдать в аренду с правом выкупа. Сам игрок согласился на такой вариант. Ищут заинтересованные клубы.
Стоит отметить, что «Барселона» не попала на Клубный чемпионат мира, который на данный момент проходит в США. По этой причине каталонский клуб запланировал турне странами Азии, в том числе в Японии и Южной Корее, где будут сыграны несколько товарищеских матчей.
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