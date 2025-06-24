ВИДЕО. Монегаскский теннисист травмировался на травяном корте Уимблдона

Монегаскский теннисист Валентен Вашеро (ATP 267) снялся с матча первого раунда квалификации Уимблдона 2025, находясь в одном гейме от победы.

Вашеро в поединке стартового тура квалификационного отбора против британца Хэмиша Стюарта выиграл первый сет – 6:4 и вел во втором – 6:5, когда ему пришлось отказаться продолжить матч.

Во время одного из розыгрышей в двенадцатом гейме второго сета, пытаясь отбить удар соперника, теннисист из Монако неудачно поскользнулся на травяном газоне корта и упал, получив серьезное повреждение.

После падения Валентен Вашеро не смог продолжить поединок и в следующий раунд прошел теннисист из Великобритании.

ВИДЕО. Падение Валентена Вашеро во время матча против Хэмиша Стюарта