ВИДЕО. Монегаскский теннисист травмировался на травяном корте Уимблдона
Валентен Вашеро снялся с матча первого раунда квалификации Уимблдона 2025
Монегаскский теннисист Валентен Вашеро (ATP 267) снялся с матча первого раунда квалификации Уимблдона 2025, находясь в одном гейме от победы.
Вашеро в поединке стартового тура квалификационного отбора против британца Хэмиша Стюарта выиграл первый сет – 6:4 и вел во втором – 6:5, когда ему пришлось отказаться продолжить матч.
Во время одного из розыгрышей в двенадцатом гейме второго сета, пытаясь отбить удар соперника, теннисист из Монако неудачно поскользнулся на травяном газоне корта и упал, получив серьезное повреждение.
После падения Валентен Вашеро не смог продолжить поединок и в следующий раунд прошел теннисист из Великобритании.
ВИДЕО. Падение Валентена Вашеро во время матча против Хэмиша Стюарта
June 23, 2025
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