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  4. ВИДЕО. Монегаскский теннисист травмировался на травяном корте Уимблдона
Уимблдон
24 июня 2025, 08:59 |
57
0

ВИДЕО. Монегаскский теннисист травмировался на травяном корте Уимблдона

Валентен Вашеро снялся с матча первого раунда квалификации Уимблдона 2025

24 июня 2025, 08:59 |
57
0
ВИДЕО. Монегаскский теннисист травмировался на травяном корте Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

Монегаскский теннисист Валентен Вашеро (ATP 267) снялся с матча первого раунда квалификации Уимблдона 2025, находясь в одном гейме от победы.

Вашеро в поединке стартового тура квалификационного отбора против британца Хэмиша Стюарта выиграл первый сет – 6:4 и вел во втором – 6:5, когда ему пришлось отказаться продолжить матч.

Во время одного из розыгрышей в двенадцатом гейме второго сета, пытаясь отбить удар соперника, теннисист из Монако неудачно поскользнулся на травяном газоне корта и упал, получив серьезное повреждение.

После падения Валентен Вашеро не смог продолжить поединок и в следующий раунд прошел теннисист из Великобритании.

ВИДЕО. Падение Валентена Вашеро во время матча против Хэмиша Стюарта

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Уимблдон-2025 Валентен Вашеро
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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