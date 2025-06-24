Источник: Кривбасс перехватил украинского голкипера у другого клуба УПЛ

Украинский голкипер Александр Кемкин, ныне выступающий за львовские «Карпаты», сменит клубную прописку в Украинской Премьер-лиге.

По информации источника, Кривбасс арендует Кемкина у львовского клуба. Криворожцы подпишут соглашение сроком на один год, предусматривающее право выкупа.

За львовян он отыграл в 19 матчах. Во второй половине сезона 2024/25 Александр в основном оставался в запасе. Украинские СМИ писали, что Александр заменит Георгия Ермакова в составе «Александрии».

Ранее сообщалось, что клуб Украинской Премьер-лиги подписал лидера криворожского Кривбасса.