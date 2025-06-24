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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 12:32 | Обновлено 24 июня 2025, 13:08
747
1

Источник: Кривбасс перехватил украинского голкипера у другого клуба УПЛ

Александр Кемкин, якобы, продолжит карьеру в Кривом Роге

24 июня 2025, 12:32 | Обновлено 24 июня 2025, 13:08
747
1
Источник: Кривбасс перехватил украинского голкипера у другого клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Александр Кемкин, ныне выступающий за львовские «Карпаты», сменит клубную прописку в Украинской Премьер-лиге.

По информации источника, Кривбасс арендует Кемкина у львовского клуба. Криворожцы подпишут соглашение сроком на один год, предусматривающее право выкупа.

За львовян он отыграл в 19 матчах. Во второй половине сезона 2024/25 Александр в основном оставался в запасе. Украинские СМИ писали, что Александр заменит Георгия Ермакова в составе «Александрии».

Ранее сообщалось, что клуб Украинской Премьер-лиги подписал лидера криворожского Кривбасса.

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Александр Кемкин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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Комментарии 1
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Gargantua81
при чем тут перехватил?
Лупашко не доволен игрой голкиперов. Кемкина он крепко посадил на банку а игрой Кинарейкина похоже тоже не сильно доволен. Потому Карпаты ищут голкипера а Кемкина отправили в аренду.
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