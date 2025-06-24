Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Истборне
24 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 27). Поединок состоится вторым запуском на корте №4 после игры Кочаретто – Рахимова. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 5:1 в пользу Даяны.
Победительница противостояния во втором круге поборется против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125).
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 июня и начнется не ранее 13:00 по Киеву
Киевский клуб рассматривал потенциальный трансфер, но в итоге отказался