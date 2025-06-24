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  4. Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 июня 2025, 08:32 |
189
0

Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Истборне

24 июня 2025, 08:32 |
189
0
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

24 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 27). Поединок состоится вторым запуском на корте №4 после игры Кочаретто – Рахимова. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

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Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 5:1 в пользу Даяны.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125).

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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