ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майами
Паулиньо с передачи Аллана на 80-й минуте забил первый гол бразильской команды
24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.
Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
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На 80-й минуте Паулиньо с передачи Аллана забил первый гол для бразильского коллектива в этом противостоянии. В период с 2018 по 2023 год Паулиньо находился в системе Байера, но в основном играл в аренде в Атлетико Минейро.
Палмейрас сократил отставание. Интер Майами побеждает 2:1.
ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майами
80' PALMEIRAS GET ONE BACK 😮— DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIASEP pic.twitter.com/MPxScvDPnc
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