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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 05:48 | Обновлено 24 июня 2025, 06:05
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ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майами

Паулиньо с передачи Аллана на 80-й минуте забил первый гол бразильской команды

24 июня 2025, 05:48 | Обновлено 24 июня 2025, 06:05
120
0
ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 80-й минуте Паулиньо с передачи Аллана забил первый гол для бразильского коллектива в этом противостоянии. В период с 2018 по 2023 год Паулиньо находился в системе Байера, но в основном играл в аренде в Атлетико Минейро.

Палмейрас сократил отставание. Интер Майами побеждает 2:1.

ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майами

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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