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  4. Дарья Снигур – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 июня 2025, 07:41 |
68
0

Дарья Снигур – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона-2025

24 июня 2025, 07:41 |
68
0
Дарья Снигур – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

24 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Берфу Дженгиз (Турция, WTA 380). Поединок состоится вторым запуском на корте №17 после игры Хартоно – Зиданшек. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Снигур.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Яны Фетт, либо против Вэй Сицзя.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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