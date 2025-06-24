Дарья Снигур – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона-2025
24 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025.
В первом раунде отбора украинка сыграет против Берфу Дженгиз (Турция, WTA 380). Поединок состоится вторым запуском на корте №17 после игры Хартоно – Зиданшек. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Снигур.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Яны Фетт, либо против Вэй Сицзя.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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