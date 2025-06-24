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  4. Дарья Снигур – Берфу Дженгиз. Прогноз и анонс на матч отбора Уимблдона-2025
Уимблдон
24 июня 2025, 05:37 |
32
0

Дарья Снигур – Берфу Дженгиз. Прогноз и анонс на матч отбора Уимблдона-2025

Поединок состоится 24 июня и начнется не ранее 14:30 по Киеву

24 июня 2025, 05:37 |
32
0
Дарья Снигур – Берфу Дженгиз. Прогноз и анонс на матч отбора Уимблдона-2025
Instagram. Дарья Снигур

24 июня, в рамках четвертьфинала квалификации между собой сыграют Дарья Снигур (WTA 163) и Берфу Дженгиз (WTA 380).

Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Дарья Снигур

Украинская спортсменка пока не выдает яркий сезон, ее лучшими результатами были два финала ITF и выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Снигур провела 31 встречу в этом сезоне, одержав 17 побед, на траве теннисистка успела провести три матча, выиграв только один из них.

В рейтинге украинки наблюдается падение, она потеряла 24 позиции, хотя сохраняет место во второй сотне. Конечно, основная цель на этом турнире – пробиться в основную сетку. Соперница в первой встрече попалась проходная, но здесь важно не терять концентрацию, ведь это индивидуальный вид спорта, где никто не подстрахует, когда не идет игра.

Берфу Дженгиз

Форму турчанки сложно оценивать, ведь примерно две недели назад она провела первый и единственный матч в сезоне, на грунтовом турнире в Валенсии она уступила Сербан из Кипра – 3:6, 4:6.

У спортсменки был простой полгода из-за проблем со здоровьем, из-за чего она потеряла 190 позиций в рейтинге, откатившись в четвертую сотню. Конечно, теннисистка хочет вернуть себе лучшую форму, но даже оказать сопротивление сопернице со второй сотни, которая проводит полноценный сезон, будет невероятно сложно.

Дженгиз сама понимает, что борьба на Уимблдоне закончится быстро, вкус побед можно будет почувствовать на турнирах невысокого уровня.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки пересекались дважды в истории, оба матча состоялись на харде и завершались победами Снигур в двух сетах. Встречи состоялись в 2021 и 2022 году.

Прогноз

На бумаге украинка безоговорочный фаворит, с чем я согласен, ведь турчанка просто не набрала форму, она не способна показать свой лучший теннис. Матч должен пройти при большом перевесе Снигур, которая должна быстро закрывать данную встречу.

Победитель этого матча сыграет против лучшей в паре Яна Фетт – Сидзя Вей. Не вижу особой интриги в предстоящей битве, ставлю на успех украинки с форой -6,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,90.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
24.06.2025 -
14:30
Берфу Дженгиз
Фора Снигур (-6.5) 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Берфу Дженгиз Дарья Снигур прогнозы прогнозы на теннис Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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