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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 04:57 | Обновлено 24 июня 2025, 05:43
257
1

ШИЩЕНКО: Я говорил, Мудрик за границей не заиграет. Плюс история с допингом

Бывший наставник юниоров Шахтера рассказал о работе с вингером

24 июня 2025, 04:57 | Обновлено 24 июня 2025, 05:43
257
1
ШИЩЕНКО: Я говорил, Мудрик за границей не заиграет. Плюс история с допингом
YouTube. Сергей Шищенко

Бывший наставник юношеской команды «Шахтера» Сергей Шищенко поделился откровенными мыслями о Михаиле Мудрике, с которым работал в донецком клубе:

«Когда я пришел в Шахтер U-19, Мудрику было 16 лет, но он уже тренировался с 19-летними. Думаю, это была ошибка, ведь разница в возрасте 2–3 года в этом возрасте очень ощутима. Ему было тяжело: играл против старших, терял мяч в дриблинге, ловили на контратаках. Хотя талант у него большой.

Я всегда говорил: он не заиграет за границей. Ему будет очень тяжело ментально. Не знаю, почему я это чувствовал, но так и вышло. Другая ментальность, другие требования. В арендах выглядел слабо. Один хороший сезон в Шахтере при Йовичевиче – и все. Фонсека, Каштру, Почеттино – все ему говорили: это не теннис, нужно мыслить командно. А он хотел все тянуть на себе.

Он после тренировок оставался работать самостоятельно – за это уважение. Но когда ему давали программы: тренажерный зал, восстановление – он все это пропускал мимо ушей. В общении – специфический. Будто слушает, а вроде и нет.

Причины неудач? Возможно, выбрал не ту команду, не тот чемпионат. В АПЛ сумасшедшее давление, большие ожидания. Не все к этому готовы. Посмотрите на Зинченко, Довбика – они шли постепенно. А Мудрик уехал слишком рано.

Он раскрылся при Йовичевиче. Частично потому, что конкуренции стало меньше, много легионеров уехало. Но если бы играли те же составы, что при Каштру – еще неизвестно, заиграл бы он тогда. И соперники были слабее – это тоже сыграло роль. Он хорошо выглядел в Лиге чемпионов.

Мудрику нужен простор. Когда есть пространство – он король. Когда его нет – начинаются проблемы. В сборной, например, это видно. В ЛЧ он отлично играл именно в контратаках.

Шахтер продал его очень выгодно – менеджменту нужно аплодировать. Но потом – история с допингом. Не знаю, что там случилось. Мне жаль. Может, сам что-то принял, может, кто-то что-то дал. Это, возможно, следствие образа жизни.

Если будет долгая дисквалификация – ему будет тяжело вернуться на топ-уровень. Разве что в чемпионат, подходящий под его стиль. В клубе-середняке он еще может себя проявить. Но все зависит от него. Ментально – это главное».

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Николай Степанов Источник: Денис Бойко
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Falko
Думаю, в Шиши обмовка: мав на увазі "Де Дзербі", а сказав "Почеттіно".
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