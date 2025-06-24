Житомирское «Полесье» отправилось на учебно-тренировочные сборы в Австрию.

Команда УПЛ начинает новый этап подготовки к сезону – учебно-тренировочные сборы пройдут в Австрии.

Впереди – несколько недель интенсивной работы и контрольные матчи и под руководством нового тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем.

Дорога к горным пейзажам лежит через Польшу. 23 июня автобусом команда отправилась в Варшаву, а 24 июня вылетит в Вену.

ФОТО. Полесье под руководством Ротаня отправилось на сборы в Австрию