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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 03:59 | Обновлено 24 июня 2025, 04:41
102
0

ФОТО. Полесье под руководством Ротаня отправилось на сборы в Австрию

Житомирская команда будет вести подготовку к новому сезону УПЛ

24 июня 2025, 03:59 | Обновлено 24 июня 2025, 04:41
102
0
ФОТО. Полесье под руководством Ротаня отправилось на сборы в Австрию
ФК Полесье. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» отправилось на учебно-тренировочные сборы в Австрию.

Команда УПЛ начинает новый этап подготовки к сезону – учебно-тренировочные сборы пройдут в Австрии.

Впереди – несколько недель интенсивной работы и контрольные матчи и под руководством нового тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем.

Дорога к горным пейзажам лежит через Польшу. 23 июня автобусом команда отправилась в Варшаву, а 24 июня вылетит в Вену.

ФОТО. Полесье под руководством Ротаня отправилось на сборы в Австрию

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Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань фото
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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