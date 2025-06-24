Украина. Премьер лига24 июня 2025, 03:59 | Обновлено 24 июня 2025, 04:41
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ФОТО. Полесье под руководством Ротаня отправилось на сборы в Австрию
Житомирская команда будет вести подготовку к новому сезону УПЛ
24 июня 2025, 03:59 | Обновлено 24 июня 2025, 04:41
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Житомирское «Полесье» отправилось на учебно-тренировочные сборы в Австрию.
Команда УПЛ начинает новый этап подготовки к сезону – учебно-тренировочные сборы пройдут в Австрии.
Впереди – несколько недель интенсивной работы и контрольные матчи и под руководством нового тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем.
Дорога к горным пейзажам лежит через Польшу. 23 июня автобусом команда отправилась в Варшаву, а 24 июня вылетит в Вену.
ФОТО. Полесье под руководством Ротаня отправилось на сборы в Австрию
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