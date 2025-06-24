Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб вошел в топ-10 тренеров по сезонам в чемпионате Украины
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 03:23 | Обновлено 24 июня 2025, 04:21
41
0

Вернидуб вошел в топ-10 тренеров по сезонам в чемпионате Украины

Мирон Маркевич тренировал клубами в 23 сезонах, а Юрий Вернидуб – 11

24 июня 2025, 03:23 | Обновлено 24 июня 2025, 04:21
41
0
Вернидуб вошел в топ-10 тренеров по сезонам в чемпионате Украины
УПЛ. Юрий Вернидуб

За всю историю проведения чемпионата Украины, начиная с 1992 года, действиями 50 клубов руководило 305 главных тренеров.

Реестр тренеров-старожилов украинского чемпионата возглавляет Мирон Маркевич. Он во главе шести клубов руководил действиями своих подопечных в 23 сезонах.

Среди тренеров, участвовавших в Чемпионате УПЛ сезона 2024/25, выделяется Юрий Вернидуб («Кривбасс»), проведший свой 11-й сезон в УПЛ. По этому показателю он разделяет 8–10 места в рейтинге.

Юрий Максимов («Ворскла») провел юбилейный 10-й сезон в своей тренерской работе в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Тренеры с наибольшим количеством сезонов в чемпионате Украины

По теме:
ФОТО. Полесье под руководством Ротаня отправилось на сборы в Австрию
ФОТО. Судаковы провели роскошную фотосессию у моря
Источник: Левый Берег может потерять бразильского легионера
статистика Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич Юрий Максимов тренеры лучший тренер Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Футбол | 23 июня 2025, 07:44 6
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение

Украинцем заинтересовался «МЮ»

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24 июня 2025, 00:10 4
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Бокс | 23.06.2025, 08:15
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Бокс | 23.06.2025, 06:35
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
ШИЩЕНКО: Я говорил, Мудрик за границей не заиграет. Плюс история с допингом
Футбол | 24.06.2025, 04:57
ШИЩЕНКО: Я говорил, Мудрик за границей не заиграет. Плюс история с допингом
ШИЩЕНКО: Я говорил, Мудрик за границей не заиграет. Плюс история с допингом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
22.06.2025, 20:12 1
Другие виды
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
22.06.2025, 07:44 13
Футбол
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 20
Теннис
Германия vs Италия: драма и овертаймы. Определены полуфиналы ЧЕ U21
Германия vs Италия: драма и овертаймы. Определены полуфиналы ЧЕ U21
23.06.2025, 00:47 2
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
22.06.2025, 11:29
Футбол
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем