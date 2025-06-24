Вернидуб вошел в топ-10 тренеров по сезонам в чемпионате Украины

За всю историю проведения чемпионата Украины, начиная с 1992 года, действиями 50 клубов руководило 305 главных тренеров.

Реестр тренеров-старожилов украинского чемпионата возглавляет Мирон Маркевич. Он во главе шести клубов руководил действиями своих подопечных в 23 сезонах.

Среди тренеров, участвовавших в Чемпионате УПЛ сезона 2024/25, выделяется Юрий Вернидуб («Кривбасс»), проведший свой 11-й сезон в УПЛ. По этому показателю он разделяет 8–10 места в рейтинге.

Юрий Максимов («Ворскла») провел юбилейный 10-й сезон в своей тренерской работе в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Тренеры с наибольшим количеством сезонов в чемпионате Украины