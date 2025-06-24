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24 июня 2025, 03:47 |
93
0

ФОТО. Судаковы провели роскошную фотосессию у моря

Елизавета и Георгий Судаковы ждут пополнения в семье

24 июня 2025, 03:47 |
93
0
ФОТО. Судаковы провели роскошную фотосессию у моря
Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков наслаждается заслуженным отдыхом по завершении сезона.

Футболист отправился в отпуск вместе со своей семьей – женой Елизаветой и дочерью Миланой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара проводит время у моря, и решила запечатлить момент второй беременности Елизаветы совместной фотосессией.

Получилось очень мило, весело и позитивно:

«Вы созданы друг для друга», – пишут одной из самых красивых пар в украинском футболе в комментариях.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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