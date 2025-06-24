С минимальными шансами на проход. Известные составы матча Порту – Аль-Ахли
Команды сыграют 24 июня в 4:00 по киевскому времени
24 июня, в рамках третьего тура группового раунда, между собой сыграют «Порту» (Португалия) - «Аль-Ахли» (Египет). Старт встречи запланирован на 04:00 по киевскому времени.
Игра состоится на Мидоулендс Стэдиум в городе Ист-Резерфорд.
Сейчас команды замыкают турнирную таблицу, поэтому и португальцам, и египтянам нужно побеждать, а также ждать, чем завершится матч «Интер Майами» - «Палмейрас».
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:
«Порту»: Клаудиу Рамос, Эустакио, Педро, Маркано, Жуан Мариу, Варела, Виейра, Моура, Виллиан Гомес, Намасо, Мора.
«Аль-Ахли»: Эль Шенави, Хани, Мохамед, Дари, Ахмед Кука, Зизо, Фати, Бен Ромдхан, Эль Шахат, Абу Аби, Трезеге.
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