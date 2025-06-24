С минимальными шансами на проход. Известные составы матча Порту – Аль-Ахли

24 июня, в рамках третьего тура группового раунда, между собой сыграют «Порту» (Португалия) - «Аль-Ахли» (Египет). Старт встречи запланирован на 04:00 по киевскому времени.

Игра состоится на Мидоулендс Стэдиум в городе Ист-Резерфорд.

Сейчас команды замыкают турнирную таблицу, поэтому и португальцам, и египтянам нужно побеждать, а также ждать, чем завершится матч «Интер Майами» - «Палмейрас».

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

«Порту»: Клаудиу Рамос, Эустакио, Педро, Маркано, Жуан Мариу, Варела, Виейра, Моура, Виллиан Гомес, Намасо, Мора.

«Аль-Ахли»: Эль Шенави, Хани, Мохамед, Дари, Ахмед Кука, Зизо, Фати, Бен Ромдхан, Эль Шахат, Абу Аби, Трезеге.