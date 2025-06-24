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  4. Лидеру Сампдории предложили контракт в Саудовской Аравии на 15 млн евро
Саудовская Аравия
24 июня 2025, 02:17 | Обновлено 24 июня 2025, 02:18
47
0

Лидеру Сампдории предложили контракт в Саудовской Аравии на 15 млн евро

Мойзе Кин получил предложение от «Аль-Кадисии»

24 июня 2025, 02:17 | Обновлено 24 июня 2025, 02:18
47
0
Лидеру Сампдории предложили контракт в Саудовской Аравии на 15 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний итальянский форвард «Фиорентины» Мойзе Кин получил предложение от клуба Саудовской Аравии.

В услугах нападающего заинтересован «Аль-Кадисия».

Известно, что саудовский клуб готов заплатить «Фиорентине» минимальную сумму отступных – 52 миллиона евро.

Сообщается, что по контракту Мойзе Кин сможет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Кин провел за «фиалок» 44 матча и забил 25 мячей.

Также известно, что за игрока готовы побороться несколько клубов из АПЛ, впрочем вряд ли кто-то из них предложит форварду такую зарплату.

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Фиорентина Аль-Кадисия трансферы трансферы Серии A Мойзе Кин
Александр Сильченко Источник: Sky Sport Italia
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