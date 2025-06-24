Лидеру Сампдории предложили контракт в Саудовской Аравии на 15 млн евро
Мойзе Кин получил предложение от «Аль-Кадисии»
25-летний итальянский форвард «Фиорентины» Мойзе Кин получил предложение от клуба Саудовской Аравии.
В услугах нападающего заинтересован «Аль-Кадисия».
Известно, что саудовский клуб готов заплатить «Фиорентине» минимальную сумму отступных – 52 миллиона евро.
Сообщается, что по контракту Мойзе Кин сможет зарабатывать 15 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне Кин провел за «фиалок» 44 матча и забил 25 мячей.
Также известно, что за игрока готовы побороться несколько клубов из АПЛ, впрочем вряд ли кто-то из них предложит форварду такую зарплату.
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