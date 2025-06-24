Лидеру Сампдории предложили контракт в Саудовской Аравии на 15 млн евро

25-летний итальянский форвард «Фиорентины» Мойзе Кин получил предложение от клуба Саудовской Аравии.

В услугах нападающего заинтересован «Аль-Кадисия».

Известно, что саудовский клуб готов заплатить «Фиорентине» минимальную сумму отступных – 52 миллиона евро.

Сообщается, что по контракту Мойзе Кин сможет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Кин провел за «фиалок» 44 матча и забил 25 мячей.

Также известно, что за игрока готовы побороться несколько клубов из АПЛ, впрочем вряд ли кто-то из них предложит форварду такую зарплату.