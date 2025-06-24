Гол забил – в защите на ноль. Известен лучший игрок матча Сиэтл – ПСЖ

23 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе В между командами «Сиэтл Саундерс» и ПСЖ.

На стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле победу праздновала команда из Франции - 2:0.

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После завершения встречи ФИФА признала лучшим игроком матча защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, который забил второй гол в матче.

Статистический портал WhoScored лучшего выбрал из линии атаки ПСЖ. Наибольшую оценку получил Дезире Дуэ - 8,6.