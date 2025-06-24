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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 01:35 |
143
0

Гол забил – в защите на ноль. Известен лучший игрок матча Сиэтл – ПСЖ

Ашраф Хакими получил индивидуальную награду в матче

24 июня 2025, 01:35 |
143
0
Гол забил – в защите на ноль. Известен лучший игрок матча Сиэтл – ПСЖ
DAZN

23 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе В между командами «Сиэтл Саундерс» и ПСЖ.

На стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле победу праздновала команда из Франции - 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи ФИФА признала лучшим игроком матча защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, который забил второй гол в матче.

Статистический портал WhoScored лучшего выбрал из линии атаки ПСЖ. Наибольшую оценку получил Дезире Дуэ - 8,6.

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Ашраф Хакими Сиэтл Саундерс ПСЖ лучший игрок клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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