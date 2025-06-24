Клубный чемпионат мира24 июня 2025, 01:35 |
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Гол забил – в защите на ноль. Известен лучший игрок матча Сиэтл – ПСЖ
Ашраф Хакими получил индивидуальную награду в матче
24 июня 2025, 01:35 |
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23 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе В между командами «Сиэтл Саундерс» и ПСЖ.
На стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле победу праздновала команда из Франции - 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения встречи ФИФА признала лучшим игроком матча защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, который забил второй гол в матче.
Статистический портал WhoScored лучшего выбрал из линии атаки ПСЖ. Наибольшую оценку получил Дезире Дуэ - 8,6.
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