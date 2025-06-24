24 июня, в первом круге квалификации Уимблдона свою встречу проведут Александра Олейникова (WTA 196) и Диан Парри (WTA 113).

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

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Александра Олейникова

Украинская теннисистка дебютирует на турнирах Большого Шлема, у всех это когда-то было, но спортсменке 24 года, обычно тут оказываются намного раньше. Олейникова осуществила серьезный прогресс в рейтинге, если брать с начала года, она поднялась на 86 позиций в рейтинге. Этот сезон складывается для украинки успешно, ведь она выиграла три турнира ITF.

Спортсменка играет практически только на грунте, 29 матчей из 32 в этом сезоне, удалось одержать 25 побед, что весьма солидно, хотя стоит понимать, теннисистка выступала на турнирах невысокого уровня.

Предстоящий важный матч станет первым на траве в этом сезоне, поэтому, еще надо будет привыкнуть к покрытию. Выхода в основную сетку никто не ждет, важно показать свой лучший теннис.

Диан Парри

Французская спортсменка проводит слабый сезон, она потеряла 50 позиций в рейтинге, из-за чего покинула топ-100. Парри играла на многих сильных турнирах, а также соревнованиях категории WTA 125, но нигде не показала высокого результата.

Теннисистка играла в основной сетке двух мейджоров в этом сезоне, куда она попадала благодаря высокому рейтингу, однако, вылетела в обоих случаях в первом круге.

Француженка в этом году провела четыре матча на траве, одержав две победы. В общей сложности Парри провела в текущем сезоне 21 матч, выиграв всего восемь из них. Хоть спортсменка среди сеяных в квалификации, не верю, что она сможет пробиться в основную сетку.

Прогноз

Ранее спортсменки никогда между собой не играли, а на бумаге француженка считается большим фаворитом. Такое явное преимущество букмекеры отдают Парри из-за того, что у нее больше опыта игры на сильных турнирах и на траве, но обе спортсменки находятся во второй сотне, что тоже стоит учитывать.

Победитель этой пары выйдет на лучшую в противостоянии Чараева – Бартель. Не думаю, что украинка будет выглядеть плохо, поэтому поставлю на ее победу с форой +5,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.