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  4. Александра Олейникова – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
24 июня 2025, 05:05 |
29
0

Александра Олейникова – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона-2025

24 июня 2025, 05:05 |
29
0
Александра Олейникова – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

24 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 196) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 113). Поединок состоится первым запуском на корет №13. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге квалов поборется либо против Алины Чараевой, либо против Моны Бартель.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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