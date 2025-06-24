Александра Олейникова – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона-2025
24 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 196) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025.
В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 113). Поединок состоится первым запуском на корет №13. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге квалов поборется либо против Алины Чараевой, либо против Моны Бартель.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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