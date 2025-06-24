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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 00:30 |
353
0

Хвича Кварацхелия вошел в историю клубных чемпионатов мира

Грузинский игрок ПСЖ покорил сразу несколько достижений

24 июня 2025, 00:30 |
353
0
Хвича Кварацхелия вошел в историю клубных чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура клубного чемпионата мира ПСЖ победил Сиэтл Саундерс со счетом 2:0.

Этот матч стал первым в истории между представителем Франции и командой из КОНКАКАФ.

ПСЖ повторил свой собственный рекорд, сыграв 61 матч в сезоне во всех турнирах.

  • 61 – 1994/95
  • 61 – 2024/25

Хвича Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, который отличился забитым голом на клубных чемпионатах мира.

Также грузин стал автором юбилейного, 100-го гола на нынешнем клубном мундиале.

Ашраф Хакими забил свой 10-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат марокканца в карьере.

Всего в сезоне 2024/25 Хакими имеет в своем активе 22 результативных действия (10 голов + 12 ассистов) во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех защитников топ-5 европейских чемпионатов.

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ПСЖ Хвича Кварацхелия клубный чемпионат мира по футболу рекорд Ашраф Хакими статистика Сиэтл Саундерс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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