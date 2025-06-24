Хвича Кварацхелия вошел в историю клубных чемпионатов мира

В матче третьего тура клубного чемпионата мира ПСЖ победил Сиэтл Саундерс со счетом 2:0.

Этот матч стал первым в истории между представителем Франции и командой из КОНКАКАФ.

ПСЖ повторил свой собственный рекорд, сыграв 61 матч в сезоне во всех турнирах.

61 – 1994/95

61 – 2024/25

Хвича Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, который отличился забитым голом на клубных чемпионатах мира.

Также грузин стал автором юбилейного, 100-го гола на нынешнем клубном мундиале.

Ашраф Хакими забил свой 10-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат марокканца в карьере.

Всего в сезоне 2024/25 Хакими имеет в своем активе 22 результативных действия (10 голов + 12 ассистов) во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех защитников топ-5 европейских чемпионатов.