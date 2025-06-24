Хвича Кварацхелия вошел в историю клубных чемпионатов мира
Грузинский игрок ПСЖ покорил сразу несколько достижений
В матче третьего тура клубного чемпионата мира ПСЖ победил Сиэтл Саундерс со счетом 2:0.
Этот матч стал первым в истории между представителем Франции и командой из КОНКАКАФ.
ПСЖ повторил свой собственный рекорд, сыграв 61 матч в сезоне во всех турнирах.
- 61 – 1994/95
- 61 – 2024/25
Хвича Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, который отличился забитым голом на клубных чемпионатах мира.
Также грузин стал автором юбилейного, 100-го гола на нынешнем клубном мундиале.
Ашраф Хакими забил свой 10-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат марокканца в карьере.
Всего в сезоне 2024/25 Хакими имеет в своем активе 22 результативных действия (10 голов + 12 ассистов) во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех защитников топ-5 европейских чемпионатов.
A milestone moment at the #FIFACWC ✨ pic.twitter.com/Btc3XyS8zW— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Вишни» не захотели продавать Илью «скаузерам»
Бавария, Фламенго, Ювентус, Манчестер Сити вышли в 1/8 финала