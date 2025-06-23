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Уимблдон
23 июня 2025, 23:49 |
94
0

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 24 июня

Во вторник в квалификации мейджора стартуют Дарья Снигур и Александра Олейникова

23 июня 2025, 23:49 |
94
0
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 24 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

24 июня на Уимблдонском турнире 2025 начнутся матчи первого раунда квалификации в женском разряде.

Во вторник на травяные корты в Великобритании выйдут две украинские теннисистки: Дарья Снигур и Александра Олейникова.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 24 июня

Корт №13. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Александра Олейникова Диан Парри [17]

Корт №17. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Дарья Снигур Берфу Дженгиз

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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