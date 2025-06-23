24 июня на Уимблдонском турнире 2025 начнутся матчи первого раунда квалификации в женском разряде.

Во вторник на травяные корты в Великобритании выйдут две украинские теннисистки: Дарья Снигур и Александра Олейникова.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 24 июня

Корт №13. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Александра Олейникова – Диан Парри [17]

Корт №17. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Дарья Снигур – Берфу Дженгиз