Уимблдон23 июня 2025, 23:49 |
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Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 24 июня
Во вторник в квалификации мейджора стартуют Дарья Снигур и Александра Олейникова
23 июня 2025, 23:49 |
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24 июня на Уимблдонском турнире 2025 начнутся матчи первого раунда квалификации в женском разряде.
Во вторник на травяные корты в Великобритании выйдут две украинские теннисистки: Дарья Снигур и Александра Олейникова.
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 24 июня
Корт №13. 1-й запуск (не ранее 13:00)
Александра Олейникова – Диан Парри [17]
Корт №17. 2-й запуск (не ранее 14:30)
Дарья Снигур – Берфу Дженгиз
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