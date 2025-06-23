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  4. «Это слишком». Трубин назвал главные проблемы клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 23:09 |
784
0

«Это слишком». Трубин назвал главные проблемы клубного чемпионата мира

Украинский вратарь заявил, что турнир в США является фантастическим

23 июня 2025, 23:09 |
784
0
«Это слишком». Трубин назвал главные проблемы клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин поделился мыслями о клубном чемпионате мира, который проходит в США.

Так, в интервью DAZN 23-летний голкипер заявил, что сам турнир является фантастическим и хорошей возможностью сыграть с лучшими командами мира. В то же время Анатолий отметил трудности клубного чемпионата мира: «Проблемы – это погода и матчи в полдень. Это слишком».

Также украинец добавил, что в «Бенфике» думают только об одном результате – победе. Поэтому, по его словам, в последнем матче группового этапа клубного чемпионата мира с мюнхенской «Баварией» он с одноклубниками приложит все усилия, чтобы выйти в стадию плей-офф.

Ранее Трубин похвалил своего звездного партнера по команде Анхеля Ди Марию.

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Анатолий Трубин клубный чемпионат мира по футболу Бенфика
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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