Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
Испания
24 июня 2025, 14:12 |
1240
4

У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси

Партнеры недовольны влиянием Ламина на формирование команды

24 июня 2025, 14:12 |
1240
4
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Группа футболистов каталонской «Барселоны» недовольна действиями испанского вингера Ламина Ямаля, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, игрокам не нравится, что 17-летний талант слишком вовлечен в трансферную кампанию клуба. В частности, «сине-гранатовые» взволнованы потенциальным подписанием Нико Уильямса, которое происходит якобы исключительно из-за желания Ламина играть вместе со своим другом.

Журналисты также отмечают, что игроки «Барселоны» начали проводить параллели между Ямалем и Лионелем Месси, который в свое время тоже имел слишком много власти в клубе.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

По теме:
«Пойдем и подпишем». Туран рассказал о разговоре со Срной о трансферах
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
Проведут сборы с командой. Три игрока Колоса вернулись из аренды
Ламин Ямаль Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Лионель Месси
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Футбол | 24 июня 2025, 07:30 0
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025

На старте плей-офф Интер Майами сыграет с ПСЖ, Палмейрас встретится с Ботафого

Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Футбол | 23 июня 2025, 19:25 15
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты

Михаил сознательно допинг не употреблял

Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Футбол | 24.06.2025, 01:45
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах
Футбол | 24.06.2025, 13:54
В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах
В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах
КЧМ проваливается из-за цвета. Нужно его изменить – и все наладится
Футбол | 24.06.2025, 08:00
КЧМ проваливается из-за цвета. Нужно его изменить – и все наладится
КЧМ проваливается из-за цвета. Нужно его изменить – и все наладится
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Пора его продавать в Саудовскую Аравию, иначе будет как с Месси, который чуть не обанкротил клуб.
Ответить
+2
introvert
Ну, Лео в його віці поводив себе у клубі тихесенько як мишка)) Тоді в Барсі були інші "боси".
Ответить
0
Burevestnik
йому скоро лише 18 буде.
а шо він почне  "творити"  далі?
Ответить
0
didora
Це вже зіркова хвороба. Треба лікувати його. Тільки почав грати а вже "захворів".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
23.06.2025, 01:18 4
Бокс
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
22.06.2025, 21:07 8
Футбол
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 20
Теннис
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
Впервые за 24 года известный испанский клуб сыграет в Ла Лиге
Впервые за 24 года известный испанский клуб сыграет в Ла Лиге
22.06.2025, 11:34
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
23.06.2025, 06:59
Футбол
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
23.06.2025, 05:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем