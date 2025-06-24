У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
Партнеры недовольны влиянием Ламина на формирование команды
Группа футболистов каталонской «Барселоны» недовольна действиями испанского вингера Ламина Ямаля, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, игрокам не нравится, что 17-летний талант слишком вовлечен в трансферную кампанию клуба. В частности, «сине-гранатовые» взволнованы потенциальным подписанием Нико Уильямса, которое происходит якобы исключительно из-за желания Ламина играть вместе со своим другом.
Журналисты также отмечают, что игроки «Барселоны» начали проводить параллели между Ямалем и Лионелем Месси, который в свое время тоже имел слишком много власти в клубе.
В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
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