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  4. «У него забрали все». Игрок сборной Украины – о допинг-скандале Мудрика
Англия
23 июня 2025, 23:02 | Обновлено 23 июня 2025, 23:03
1151
3

«У него забрали все». Игрок сборной Украины – о допинг-скандале Мудрика

Даниил Сикан поддержал Михаила

23 июня 2025, 23:02 | Обновлено 23 июня 2025, 23:03
1151
3
«У него забрали все». Игрок сборной Украины – о допинг-скандале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Нападающий турецкого «Трабзонспора» и национальной сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Это очень тяжело. Я не знаю этой ситуации, в сборной это произошло или не в сборной. Я вообще ничего не знаю. Я просто написал Мише слова поддержки. Представьте, все, что у вас есть, это футбол, ради которого вы работаете, и в один момент у вас все забирают».

Напомним, недавно стало известно, что допинг-проба Михаила Мудрика также дала положительный результат, что подтверждает наличие запрещенных веществ в организме спортсмена.

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Даниил Сикан Трабзонспор чемпионат Турции по футболу сборная Украины по футболу допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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pmelnik7788
Мабуть Мишко на наступний бокс не поїде?! Він одразу не зрозумів, що буде ще винен
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+1
GloryUkraine
Пусті слова. 
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+1
Владислав Ткаченко
А де кацапка з onlyfans?
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0
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