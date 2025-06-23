«У него забрали все». Игрок сборной Украины – о допинг-скандале Мудрика

Нападающий турецкого «Трабзонспора» и национальной сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Это очень тяжело. Я не знаю этой ситуации, в сборной это произошло или не в сборной. Я вообще ничего не знаю. Я просто написал Мише слова поддержки. Представьте, все, что у вас есть, это футбол, ради которого вы работаете, и в один момент у вас все забирают».

Напомним, недавно стало известно, что допинг-проба Михаила Мудрика также дала положительный результат, что подтверждает наличие запрещенных веществ в организме спортсмена.