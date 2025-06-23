А что с Забарным? ПСЖ ведет переговоры по топ-защитнику гранда АПЛ

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает издание SPORTS ZONE.

Однако, по информации источника, это не означает, что парижане отказываются от подписания украинского центрбека «Борнмута» Ильи Забарного. Дело в том, что в парижском клубе мечтают создать трио обороны с Конате, Забарным и Уильяном Пачо, который уже защищает цвета команды.

В сезоне 2024/25 Ибраима Конате провёл 42 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.