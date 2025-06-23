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Украина. Первая лига
23 июня 2025, 21:36 |
120
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Чернигов продлил контракты с двумя ключевыми защитниками

Максим Шумило и Анатолий Романченко продолжат сотрудничество с клубом

23 июня 2025, 21:36 |
120
0
Чернигов продлил контракты с двумя ключевыми защитниками
ФК Чернигов. Максим Шумило

По результатам прошедшего сезона ФК «Чернигов» стал бронзовым призером Второй лиги. Обыграв запорожский «Металлург» в переходных матчах, «Чернигов» получил повышение в классе.

В сезоне 2025/26 ФК «Чернигов» будет выступать в Первой лиге. Клуб принял решения продлить контракты с игроками, сыгравшими важную роль в успехах команды. Новые соглашения с клубом подписали Максим Шумило и Анатолий Романченко.

Правый фланговый защитник Максим Шумило выступает за ФК «Чернигов» с лета 2021 года. На счету 22-летнего игрока четыре гола в 79 матчах за ФК Чернигов во всех турнирах на уровне ПФЛ. За другие клубы Шумило на профессиональном уровне не играл.

Центральный защитник Анатолий Романченко играет за «Чернигов» с лета 2018 года, когда команда еще выступала в областных соревнованиях. На счету 24-летнего футболиста 14 голов в 95 матчах за ФК Чернигов во всех турнирах под эгидой ПФЛ.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины продление контракта Чернигов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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