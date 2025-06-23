ТРУБИН – о Ди Марии: «Я не могу этого представить»

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин поделился мыслями о своем звездном аргентинском одноклубнике Анхеле Ди Марии.

«Он тренируется самостоятельно, когда это необходимо. За день до игры, если захочет потренировать штрафные удары или пенальти... Для меня это фантастика. Это хорошая возможность научиться чему-то у одного из лучших.

Когда я приехал, для меня работа с Ди Марией была как фильм, сказка или что-то в этом роде. Я видел, как он играл в «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», поэтому иметь возможность разделить с ним раздевалку – это невероятно. Я не могу представить, чтобы он был в своей лучшей форме», – сказал украинец в интервью DAZN.

Сообщалось, что Трубиным интересуется «Манчестер Юнайтед».