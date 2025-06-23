Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТРУБИН – о Ди Марии: «Я не могу этого представить»
Португалия
23 июня 2025, 21:42 |
916
0

ТРУБИН – о Ди Марии: «Я не могу этого представить»

Украинский вратарь оценил трудолюбие легендарного аргентинца

23 июня 2025, 21:42 |
916
0
ТРУБИН – о Ди Марии: «Я не могу этого представить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин поделился мыслями о своем звездном аргентинском одноклубнике Анхеле Ди Марии.

«Он тренируется самостоятельно, когда это необходимо. За день до игры, если захочет потренировать штрафные удары или пенальти... Для меня это фантастика. Это хорошая возможность научиться чему-то у одного из лучших.

Когда я приехал, для меня работа с Ди Марией была как фильм, сказка или что-то в этом роде. Я видел, как он играл в «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», поэтому иметь возможность разделить с ним раздевалку – это невероятно. Я не могу представить, чтобы он был в своей лучшей форме», – сказал украинец в интервью DAZN.

Сообщалось, что Трубиным интересуется «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Экс-игрок Шахтера признался, почему в клубе все насмехались над Трубиным
С партнером Лунина. Символическая сборная 2-го тура группового этапа КЧМ
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Анатолий Трубин Анхель Ди Мария чемпионат Португалии по футболу Бенфика
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Правило 30-30 портит для телезрителей КЧМ-2025 и может испортить ЧМ-2026
Футбол | 23 июня 2025, 17:00 8
Правило 30-30 портит для телезрителей КЧМ-2025 и может испортить ЧМ-2026
Правило 30-30 портит для телезрителей КЧМ-2025 и может испортить ЧМ-2026

Погода и американские требования дали понять ФИФА, что их главный турнир может получить удар

Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Футбол | 23 июня 2025, 05:05 2
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика

Стефан Борсон прокомментировал скандал с участием украинца

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Бокс | 23.06.2025, 08:15
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия
Футбол | 23.06.2025, 00:09
Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия
Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия
Йожеф САБО: «Шевченко в этом должен разобраться. Куда мы идем?»
Футбол | 23.06.2025, 22:07
Йожеф САБО: «Шевченко в этом должен разобраться. Куда мы идем?»
Йожеф САБО: «Шевченко в этом должен разобраться. Куда мы идем?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 27
Футбол
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 14
Футбол
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
22.06.2025, 07:44 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
22.06.2025, 08:49 18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
21.06.2025, 20:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем