Поступок Ламина Ямаля разозлил Рафинью и Торреса. Они такого не ожидали
Приход Нико Уильямса не нравится ряду игроков
Каталонская «Барселона» готова усилить нападение в летнее трансферное окно.
«Сине-гранатовые» близки к трансферу Нико Уильямса из баскского «Атлетика». Большое влияние на этот трансфер имеет Ламин Ямаль, что не нравится ряду игроков клуба. Раздевалка «Барселоны» не ожидала, что Ямаль будет так активно участвовать в построении состава.
Наибольшее недовольство выразили Ферран Торрес и Рафинья, которые считают, что трансфер Нико может повлиять на их игровое время.
Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханса Флика за доверие.
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