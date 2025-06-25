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  4. Поступок Ламина Ямаля разозлил Рафинью и Торреса. Они такого не ожидали
Испания
25 июня 2025, 00:40 |
519
1

Поступок Ламина Ямаля разозлил Рафинью и Торреса. Они такого не ожидали

Приход Нико Уильямса не нравится ряду игроков

25 июня 2025, 00:40 |
519
1
Поступок Ламина Ямаля разозлил Рафинью и Торреса. Они такого не ожидали
Getty Images/Global Images Украина. Рафинья Диас и Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» готова усилить нападение в летнее трансферное окно.

«Сине-гранатовые» близки к трансферу Нико Уильямса из баскского «Атлетика». Большое влияние на этот трансфер имеет Ламин Ямаль, что не нравится ряду игроков клуба. Раздевалка «Барселоны» не ожидала, что Ямаль будет так активно участвовать в построении состава.

Наибольшее недовольство выразили Ферран Торрес и Рафинья, которые считают, что трансфер Нико может повлиять на их игровое время.

Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханса Флика за доверие.

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Барселона Ла Лига Нико Уильямс Ламин Ямаль Ферран Торрес чемпионат Испании по футболу Рафинья Диас
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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movkli
шо то шмаркач собі дохєра дозволяє, може ну його той футбол - одразу в раду директорів...
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