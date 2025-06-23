Легенда войдет в тренерский штаб Ворсклы. Его уже ждут в Полтаве
Маркоски пригласили в штаб Любеновича
Сербский специалист Желько Любенович прибыл в Полтаву для участия в заключительном раунде переговоров с руководством ФК «Ворскла».
По имеющейся информации, ожидается, что уже 24 июня, когда полтавские футболисты вернутся из отпуска, он будет представлен в роли главного тренера перволиговой команды.
Также стало известно, что Любеновичу будет помогать его земляк Никола Игнятиевич, с которым они раньше работали в «Минае».
Еще одним ассистентом может стать известный в прошлом полузащитник полтавчан Йован Маркоски, которому 23 июня исполнилось 45 лет, поэтому он до Полтавы доберется чуть позже.
Маркоски считается одной из легенд клуба – играл за команду с 2006 по 2015 годы (более 220 матчей).
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