«Позор, что нас там нет». В Роме назвали задачу на новый сезон

Новый спортивный директор Ромы Рикки Массара считает, что в новом сезоне римская команда должна вести борьбу за возвращение в Лигу чемпионов

«Вы знаете, что у нас есть финансовые ограничения, но я уверен, что мы можем построить более сильную команду. Задача на сезон? Позор, что Рома уже много лет не играет в Лиге чемпионов. Я не буду делать громкие заявления – нужно работать, а не говорить».

«Но цель на новый чемпионат довольна ясна», – сказал Массара.

В минувшем сезоне Волки до последнего боролись за топ-4, однако финишировали пятыми.