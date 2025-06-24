«Позор, что нас там нет». В Роме назвали задачу на новый сезон
Римский клуб хочет вернуться в Лигу чемпионов
Новый спортивный директор Ромы Рикки Массара считает, что в новом сезоне римская команда должна вести борьбу за возвращение в Лигу чемпионов
«Вы знаете, что у нас есть финансовые ограничения, но я уверен, что мы можем построить более сильную команду. Задача на сезон? Позор, что Рома уже много лет не играет в Лиге чемпионов. Я не буду делать громкие заявления – нужно работать, а не говорить».
«Но цель на новый чемпионат довольна ясна», – сказал Массара.
В минувшем сезоне Волки до последнего боролись за топ-4, однако финишировали пятыми.
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