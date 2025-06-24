Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Позор, что нас там нет». В Роме назвали задачу на новый сезон
Италия
24 июня 2025, 18:17 | Обновлено 24 июня 2025, 18:27
737
0

«Позор, что нас там нет». В Роме назвали задачу на новый сезон

Римский клуб хочет вернуться в Лигу чемпионов

24 июня 2025, 18:17 | Обновлено 24 июня 2025, 18:27
737
0
«Позор, что нас там нет». В Роме назвали задачу на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новый спортивный директор Ромы Рикки Массара считает, что в новом сезоне римская команда должна вести борьбу за возвращение в Лигу чемпионов

«Вы знаете, что у нас есть финансовые ограничения, но я уверен, что мы можем построить более сильную команду. Задача на сезон? Позор, что Рома уже много лет не играет в Лиге чемпионов. Я не буду делать громкие заявления – нужно работать, а не говорить».

«Но цель на новый чемпионат довольна ясна», – сказал Массара.

В минувшем сезоне Волки до последнего боролись за топ-4, однако финишировали пятыми.

По теме:
Ман Юнайтед нашел замену Онана в Серии А. Придется отдать почти 50 млн
Довбик может покинуть Рому по решению Гасперини. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупил у Ромы польского форварда
Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Бокс | 24 июня 2025, 08:24 7
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком

О прекращении сотрудничества рассказал Сергей Лапин

ЗИНЧЕНКО о возвращении россии в футбол: «Это не укладывается в голове»
Футбол | 24 июня 2025, 18:33 1
ЗИНЧЕНКО о возвращении россии в футбол: «Это не укладывается в голове»
ЗИНЧЕНКО о возвращении россии в футбол: «Это не укладывается в голове»

Игрок сборной Украины надеется, что этого пока не будет

Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Футбол | 23.06.2025, 23:36
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 24.06.2025, 16:45
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24.06.2025, 08:51
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 30
Футбол
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 4
Футбол
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 20
Теннис
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 5
Бокс
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
22.06.2025, 20:12 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем