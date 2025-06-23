Ворскла определилась с тренером. Стало известно, когда объявят

Ворскла на официальном сайте сообщила, что фамилию нового тренера клуб объявит 24 июня.

Руководство уже договорилось с наставником, согласовывает последние детали и готовится подписать контракт.

Ранее сообщалось, что новым наставником полтавчан станет Желько Любенович, который ранее работал с Минаем.

Ворскла по итогам минувшего сезона в переходных матчах вылетела из УПЛ и следующий чемпионат проведет в Первой лиге. После фиаско команду покинул тренер Юрий Максимов.

Клуб уже успел продать защитника Евгения Павлюка в Металлист 1925.