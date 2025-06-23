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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 19:23 | Обновлено 23 июня 2025, 19:41
1305
0

Ворскла определилась с тренером. Стало известно, когда объявят

Клуб обещает назвать фамилию 24 июня

23 июня 2025, 19:23 | Обновлено 23 июня 2025, 19:41
1305
0
Ворскла определилась с тренером. Стало известно, когда объявят
ФК Ворскла

Ворскла на официальном сайте сообщила, что фамилию нового тренера клуб объявит 24 июня.

Руководство уже договорилось с наставником, согласовывает последние детали и готовится подписать контракт.

Ранее сообщалось, что новым наставником полтавчан станет Желько Любенович, который ранее работал с Минаем.

Ворскла по итогам минувшего сезона в переходных матчах вылетела из УПЛ и следующий чемпионат проведет в Первой лиге. После фиаско команду покинул тренер Юрий Максимов.

Клуб уже успел продать защитника Евгения Павлюка в Металлист 1925.

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Ворскла Полтава Желько Любенович Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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