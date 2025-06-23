Ворскла определилась с тренером. Стало известно, когда объявят
Клуб обещает назвать фамилию 24 июня
Ворскла на официальном сайте сообщила, что фамилию нового тренера клуб объявит 24 июня.
Руководство уже договорилось с наставником, согласовывает последние детали и готовится подписать контракт.
Ранее сообщалось, что новым наставником полтавчан станет Желько Любенович, который ранее работал с Минаем.
Ворскла по итогам минувшего сезона в переходных матчах вылетела из УПЛ и следующий чемпионат проведет в Первой лиге. После фиаско команду покинул тренер Юрий Максимов.
Клуб уже успел продать защитника Евгения Павлюка в Металлист 1925.
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