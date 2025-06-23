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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 20:59 | Обновлено 23 июня 2025, 21:00
5565
5

Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо

У Суркиса предложений нет

23 июня 2025, 20:59 | Обновлено 23 июня 2025, 21:00
5565
5
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

По информации журналиста Виктора Вацко, Динамо пока не получила ни одного конкретного предложения по игрокам, о которых активно говорят СМИ.

Сообщается, что есть интерес Сандерленда и еще одного клуба АПЛ, а также интерес из Ла Лиги к форварду Владиславу Ванату, но без официальных предложения руководству киевлян.

Известно, что у игрока в контракте клаусула в размере 20 миллионов евро.

Нет предложений и по хавбеку Владимиру Бражко, которого минувшей зимой мог приобрести Вулверхэмптон. Клуб рассчитывает все же продать одного из молодых игроков и заработать на трансфере.

Пока все идет к тому, что киевляне начнут квалификацию Лиги чемпионов со всеми основными игроками.

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Динамо Киев Владислав Ванат трансферы трансферы УПЛ Владимир Бражко Виктор Вацко Игорь Суркис Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 5
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Boodya
Та як же ж немає офіційного по Ванату? А це, що? Ви ж самі писали..
Ви ж брехати не будете, заради переглядів, правильно?😂😂😂😂😂
https://sport.ua/uk/news/771998-ofitsiyni-peremovini-rozpochato-klub-apl-ho
che-zabrati-v-dinamo-zirku
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+1
DK2025
Ну и чем это плохая новость?! Оба нужны для квалифай ЛЧ
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0
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valerafan1
Все потрібно робити вчасно. Приклади - клуби з Хорватії, Чехії, Польщі. А Суркісу потрібно подарувати граблі щоб і надалі постійно на них наступав.
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0
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