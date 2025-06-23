Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
У Суркиса предложений нет
По информации журналиста Виктора Вацко, Динамо пока не получила ни одного конкретного предложения по игрокам, о которых активно говорят СМИ.
Сообщается, что есть интерес Сандерленда и еще одного клуба АПЛ, а также интерес из Ла Лиги к форварду Владиславу Ванату, но без официальных предложения руководству киевлян.
Известно, что у игрока в контракте клаусула в размере 20 миллионов евро.
Нет предложений и по хавбеку Владимиру Бражко, которого минувшей зимой мог приобрести Вулверхэмптон. Клуб рассчитывает все же продать одного из молодых игроков и заработать на трансфере.
Пока все идет к тому, что киевляне начнут квалификацию Лиги чемпионов со всеми основными игроками.
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