Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо

По информации журналиста Виктора Вацко, Динамо пока не получила ни одного конкретного предложения по игрокам, о которых активно говорят СМИ.

Сообщается, что есть интерес Сандерленда и еще одного клуба АПЛ, а также интерес из Ла Лиги к форварду Владиславу Ванату, но без официальных предложения руководству киевлян.

Известно, что у игрока в контракте клаусула в размере 20 миллионов евро.

Нет предложений и по хавбеку Владимиру Бражко, которого минувшей зимой мог приобрести Вулверхэмптон. Клуб рассчитывает все же продать одного из молодых игроков и заработать на трансфере.

Пока все идет к тому, что киевляне начнут квалификацию Лиги чемпионов со всеми основными игроками.