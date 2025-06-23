Назван трансферный приоритет Динамо. Клуб не хочет тратить много денег

По информации журналиста Виктора Вацко, приоритетом Динамо на трансферном рынке остается переход центрального защитника.

Киевляне хотел бы подписать легионера, готового сразу усилить команду, но рисковать и тратить большие деньги на трансфер игрока не будет.

Тем более в ситуации, когда из-за регулярных и жестких обстрелов Киева футболист может в любой момент отказаться от выступлений за Динамо в таких обстоятельствах.

Кроме того, в клубе считают, что и с нынешними защитниками, с которыми команда стала чемпионом, можно играть и добиваться прогресса, если так и не удастся найти нужного футболиста.