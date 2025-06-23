Назван трансферный приоритет Динамо. Клуб не хочет тратить много денег
Киевляне не готовы рисковать ради легионера в центре обороны
По информации журналиста Виктора Вацко, приоритетом Динамо на трансферном рынке остается переход центрального защитника.
Киевляне хотел бы подписать легионера, готового сразу усилить команду, но рисковать и тратить большие деньги на трансфер игрока не будет.
Тем более в ситуации, когда из-за регулярных и жестких обстрелов Киева футболист может в любой момент отказаться от выступлений за Динамо в таких обстоятельствах.
Кроме того, в клубе считают, что и с нынешними защитниками, с которыми команда стала чемпионом, можно играть и добиваться прогресса, если так и не удастся найти нужного футболиста.
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