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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 18:54 |
740
1

Назван трансферный приоритет Динамо. Клуб не хочет тратить много денег

Киевляне не готовы рисковать ради легионера в центре обороны

23 июня 2025, 18:54 |
740
1
Назван трансферный приоритет Динамо. Клуб не хочет тратить много денег
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Виктора Вацко, приоритетом Динамо на трансферном рынке остается переход центрального защитника.

Киевляне хотел бы подписать легионера, готового сразу усилить команду, но рисковать и тратить большие деньги на трансфер игрока не будет.

Тем более в ситуации, когда из-за регулярных и жестких обстрелов Киева футболист может в любой момент отказаться от выступлений за Динамо в таких обстоятельствах.

Кроме того, в клубе считают, что и с нынешними защитниками, с которыми команда стала чемпионом, можно играть и добиваться прогресса, если так и не удастся найти нужного футболиста.

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Виктор Вацко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 1
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Vovan78
Чого і варто було чекати! Захисники показали чого вони варті і мунулій єврокампанії. І це був не головний європейський турнір, останнє місце у турнірній таблиці і гора пропущених голів. Хоча вони ж виграли ЧУ, оце досягнення. Та з таким захистом киянам не заб'є хіба що лінивий. Ганьба керівництву!
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