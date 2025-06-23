Другие новости23 июня 2025, 17:30 |
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ВИДЕО. Зинченко впечатлил своими боксерскими скиллами. Мощная тренировка
Александр Зинченко показал как закаляет характер
23 июня 2025, 17:30 |
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Футболист «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко впечатлил всех тренировкой.
Украинец в Instagram-сторис опубликовал свой спарринг с тренером по боксу.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На видео футболист отрабатывает удары, показывая, что готовится к новому сезону даже в отпуске.
Всё это действо разворачивается на фоне моря и горного пейзажа.
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