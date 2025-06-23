ВИДЕО. Зинченко впечатлил своими боксерскими скиллами. Мощная тренировка

Футболист «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко впечатлил всех тренировкой.

Украинец в Instagram-сторис опубликовал свой спарринг с тренером по боксу.

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На видео футболист отрабатывает удары, показывая, что готовится к новому сезону даже в отпуске.

Всё это действо разворачивается на фоне моря и горного пейзажа.