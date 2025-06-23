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23 июня 2025, 17:30 |
148
0

ВИДЕО. Зинченко впечатлил своими боксерскими скиллами. Мощная тренировка

Александр Зинченко показал как закаляет характер

23 июня 2025, 17:30 |
148
0
ВИДЕО. Зинченко впечатлил своими боксерскими скиллами. Мощная тренировка
Instagram. Александр Зинченко с тренером

Футболист «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко впечатлил всех тренировкой.

Украинец в Instagram-сторис опубликовал свой спарринг с тренером по боксу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На видео футболист отрабатывает удары, показывая, что готовится к новому сезону даже в отпуске.

Всё это действо разворачивается на фоне моря и горного пейзажа.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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