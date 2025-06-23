Реал начнет сезон без топ-игрока. Известно, сколько пропустит Беллингем
Реал остался без хавбека до конца октября
Известно, что после завершения Клубного чемпионата мира хавбек Реала Джуд Беллингем перенесет операцию на плече, которое беспокоит игрока последние полтора года.
По информации испанских СМИ, на восстановление Беллингему понадобится 3-4 месяца, а в мадридском клубе ожидают, что британский полузащитник вернется в игру до конца октября.
В минувшем сезоне Джуд провел 54 матча, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.
При этом не исключено, что до конца Клубного чемпионата мира Беллингем будет играть в менее активном расписании, чтобы не усугубить повреждение.
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