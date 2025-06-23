Президент ФИФА: «Футбол станет спортом номер 1 в США. Я уверен»

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что у футбола (соккера) есть большой потенциал в США, где сейчас проходит Клубный чемпионат мира.

«Футбол через 3-5 лет станет топ-спортом в США, номером один. Я в этом уверен. А МЛС станет топ-лигой, иначе нас бы тут не было. Футбол в США имеет огромный потенциал», – убежден Инфантино.

При этом президент ФИФА считает, что система вылета и подъема в классе, которой нет в американском спорте, могла бы хорошо прижиться в МЛС.

«Система вылета и подъема в классе – это одно из отличий футбола. В американских лигах такого нет, а это всегда добавляет непредсказуемости», – считает Инфантино.

Через год в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу.