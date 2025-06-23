ФОТО. Яркая телеведущая, затмившая своей красотой клубный чемпионат мира
Знакомимся с Элеоной Инкардоной
Телеведущая Элеонора Инкардона поражает фанатов футбола эффектными образами на клубном чемпионате мира.
34-летняя журналистка DAZN отправилась в США, чтобы освещать турнир, и перед каждым матчем выбирает яркие наряды.
Поклонники засыпают её комплиментами в Instagram: «Она совершенство», «Эти ноги!», «Вот зачем я смотрю КЧМ!».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее Элеонора встречалась с Микро Маноло, сводным братом Дилетты Леотты, а сейчас состоит в отношениях с полузащитником «Торино» и сборной Италии Самуэле Риччи. В интервью она призналась: «Я встретила его в трудный период жизни. Только работа помогала отвлечься — и тут появился человек с настоящими ценностями».
По образованию Инкардона — юрист, училась в Милане и даже рассматривала карьеру судьи, но стала популярной в соцсетях и занялась телевидением.
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