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23 июня 2025, 16:43 | Обновлено 23 июня 2025, 17:07
1475
2

ФОТО. Яркая телеведущая, затмившая своей красотой клубный чемпионат мира

Знакомимся с Элеоной Инкардоной

23 июня 2025, 16:43 | Обновлено 23 июня 2025, 17:07
1475
2
ФОТО. Яркая телеведущая, затмившая своей красотой клубный чемпионат мира
Instagram. Элеонора Инкардона

Телеведущая Элеонора Инкардона поражает фанатов футбола эффектными образами на клубном чемпионате мира.

34-летняя журналистка DAZN отправилась в США, чтобы освещать турнир, и перед каждым матчем выбирает яркие наряды.

Поклонники засыпают её комплиментами в Instagram: «Она совершенство», «Эти ноги!», «Вот зачем я смотрю КЧМ!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Элеонора встречалась с Микро Маноло, сводным братом Дилетты Леотты, а сейчас состоит в отношениях с полузащитником «Торино» и сборной Италии Самуэле Риччи. В интервью она призналась: «Я встретила его в трудный период жизни. Только работа помогала отвлечься — и тут появился человек с настоящими ценностями».

По образованию Инкардона — юрист, училась в Милане и даже рассматривала карьеру судьи, но стала популярной в соцсетях и занялась телевидением.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Андрій Заліщук
Мене ніяки ноги, дупи і інші принади не змусять дивитися КЧС
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+1
Перець
Таких Елеанор на Хрещатику хоч греблю гати
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+1
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