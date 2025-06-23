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  4. ВИДЕО. Игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медосмотр
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 16:45 |
425
0

ВИДЕО. Игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медосмотр

Команда будет готовиться к новому сезону в Австрии

23 июня 2025, 16:45 |
425
0
ВИДЕО. Игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медосмотр
ФК Динамо Київ

23 июня киевское «Динамо» вышло из отпуска. Игроки уже прошли медосмотр и начинают подготовку к новому сезону.

Команда сначала будет работать на клубной базе в столице, а затем отправится в Австрию на тренировочные сборы.

«Немного отдохнули и уже начали подготовку к новому сезону. Было у нас и новое хобби, такое как падель, но уже теперь все мысли о новом сезоне.

Я очень рад, что попал на медосмотр с первой командой. Понимаю ответственность, и это для меня не давление. Я знаю, что нужно делать, и надеюсь, что все будет хорошо», – прокомментировал игрок «Динамо» Кирилл Осипенко.

По итогам прошлого сезона киевское «Динамо» стало чемпионом Украины и готовится к квалификационным матчам Лиги чемпионов.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы отпуск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео
Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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