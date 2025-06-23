ВИДЕО. Игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медосмотр
Команда будет готовиться к новому сезону в Австрии
23 июня киевское «Динамо» вышло из отпуска. Игроки уже прошли медосмотр и начинают подготовку к новому сезону.
Команда сначала будет работать на клубной базе в столице, а затем отправится в Австрию на тренировочные сборы.
«Немного отдохнули и уже начали подготовку к новому сезону. Было у нас и новое хобби, такое как падель, но уже теперь все мысли о новом сезоне.
Я очень рад, что попал на медосмотр с первой командой. Понимаю ответственность, и это для меня не давление. Я знаю, что нужно делать, и надеюсь, что все будет хорошо», – прокомментировал игрок «Динамо» Кирилл Осипенко.
По итогам прошлого сезона киевское «Динамо» стало чемпионом Украины и готовится к квалификационным матчам Лиги чемпионов.
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