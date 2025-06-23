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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 20:20 |
583
0

СУРКИС: «Слезы, страх и гнев. Склоняем головы, искренние соболезнования»

Президент «Динамо» – о ракетном ударе россиян по Киеву

23 июня 2025, 20:20 |
583
0
СУРКИС: «Слезы, страх и гнев. Склоняем головы, искренние соболезнования»
ФК Динамо. Игорь Суркис

В ночь на 23 июня россия в очередной раз нанесла ракетный удар по мирным украинским городам. Одной из главных целей снова стал Киев.

На очередной подлый поступок рашистов отреагировал президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Наш родной город снова оказался под ударом. Враг второй раз за неделю попал в жилой дом, также пострадало много гражданских зданий. Снова погибли невинные люди. Снова боль, слезы, страх и гнев. Это не просто атаки — это сознательный террор против мирного населения.

От имени всего ФК «Динамо» (Киев) – игроков, тренеров, работников и наших болельщиков — выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Мы с вами в это страшное время. Склоняем головы в скорби за каждой жизнью, которую унесла эта война.

Но в то же время мы говорим: мы не сломаемся. Киев стоял, стоит и будет стоять. Наш народ несокрушим. Нас не запугать и не остановить. Мы обязательно выстоим и победим. Потому что мы дома. И правда – за нами», – сказал Суркис.

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Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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