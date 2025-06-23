Нейтральная чемпионка Бад-Хомбурга-2024 вылетела в первом же раунде

Серебряная медалистка Олимпиады-2024 и 22-я ракетка мира Донна Векич (Хорватия) вышла во второй раунде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В 1/16 финала хорватка в двух сетах уверенно переиграла «нейтральную» 12-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 1 час и 19 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Донна Векич (Хорватия) – Диана Шнайдер [6] – 6:3, 6:3

Это была четвертая встреча соперниц. Векич добыла вторую победу над Шнайдер.

Донна взяла реванш у Дианы за финал Бад-Хомбурга-2024. Тогда представительница Хорватии уступила со счетом 3:6, 6:2, 3:6.

Во втором круге пятисотника Векич поборется против Линды Носковой (Чехия, WTA 30).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine