Хаби АЛОНСО: Каждый тренер хотел бы иметь такого игрока. Это новый Джеррард
Тренер высоко оценил уровень Федерико Вальверде
Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.
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После завершения матча главный тренер «Реала» Хаби Алонсо был в восторге от игры Федерико Вальверде.
«Я еще не видел игрока, который бы так отдавал себя на поле, как Вальверде, он напоминает мне Джеррарда. Феде может играть где угодно на поле. Для меня честь его тренировать. Каждый тренер хотел бы иметь такого игрока», – сказал Вальверде.
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