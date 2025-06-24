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  4. Хаби АЛОНСО: Каждый тренер хотел бы иметь такого игрока. Это новый Джеррард
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 00:33 |
411
0

Хаби АЛОНСО: Каждый тренер хотел бы иметь такого игрока. Это новый Джеррард

Тренер высоко оценил уровень Федерико Вальверде

24 июня 2025, 00:33 |
411
0
Хаби АЛОНСО: Каждый тренер хотел бы иметь такого игрока. Это новый Джеррард
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча главный тренер «Реала» Хаби Алонсо был в восторге от игры Федерико Вальверде.

«Я еще не видел игрока, который бы так отдавал себя на поле, как Вальверде, он напоминает мне Джеррарда. Феде может играть где угодно на поле. Для меня честь его тренировать. Каждый тренер хотел бы иметь такого игрока», – сказал Вальверде.

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Стивен Джеррард Федерико Вальверде Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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